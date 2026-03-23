Regiunea de Nord Est este în frunte… la prețul la apă

Județele din Regiunea de Nord a țării sunt printre cele mai mai sărace din România și chiar din Uniunea Europeană. O regiune care mult timp a fost practic uitată de capitolul dezvoltare infrastructură a rămas în urma restului țării. Cu toate că există speranțe de mai bine cu autostrăzile care sunt în lucru, există un lucru la care regiunea de Nord Est „excelează”: prețul la apă.

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) arată că cele mai mari prețuri la apă din România sunt în zona de Nord Est. De fapt, 3 județe de aici ocupă primele 3 locuri în clasament:

Aquavas Vaslui – unde preţul total ajunge la 21,49 lei/mc fără TVA, rezultat dintr-un tarif de 12,32 lei/mc pentru apă şi 9,17 lei/mc pentru canalizare;

ApaVital Iaşi – 21,17 lei/mc (fără TVA);

– 21,17 lei/mc (fără TVA); Apa Serv Neamţ – 20,72 lei/mc (fără TVA).

„În aceste cazuri, nivelul ridicat al tarifelor este influenţat de investiţiile în infrastructură, costurile energetice şi particularităţile sistemelor de alimentare cu apă din fiecare regiune”, precizează comunicatul instituției.

În multe judeţe, tarifele cumulate pentru apă şi canalizare se situează între 16 şi 18 lei pe metrul cub (fără TVA), exemple fiind Ilfov, Constanța, Mureș.

Cel mai mic tarif cumulat din România este înregistrat în Ploieşti (Prahova), unde operatorul Apa Nova Ploieşti practică un tarif de 10,02 lei/mc fără TVA.