Regiunea de Nord-Est a României: trei zile de vânt și ploi

Sunt anunțate trei zile de intensificări ale vântului și de ploi moderate, în Regiunea de Nord-Est a României, în perioada 21 octombrie, ora 10 și 23 octombrie, ora 10, anunță un comunicat al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Începând de astăzi, „temporar vor fi intensificări ale vântului” în Carpații de Curbură, iar de joi, 22 octombrie, „în cea mai mare parte a Moldovei”, unde rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h și „peste 70 km/h pe crestele montane”.

În intervalul 21-22 octombrie, după miezul nopții, treptat ploile se vor extinde „începând cu zona de munte”. Acestea vor avea temporar și „caracter de aversă”, iar mai ales în zona de munte, cantitățile de apă acumulate vor depăși 10 l/m2, ajungând la 20 l/m2 și, izolat, apa acumulată va trece de 30-35 l/m2.