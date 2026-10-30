Regiunea de Nord-Est a României. Trei zile cu fenomene meteorologice periculoase

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis astăzi o avertizare în legătură cu anumite fenomene meteorologice periculoase care vizează Regiunea de Nord-Est a țării.

„Pe parcursul zilei de vineri (30 octombrie), temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, cu viteze la rafală de 40…50 km/h. De vineri noaptea, local va ploua în general slab (3…9 l/mp). La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă în general de 3…7 cm.

Notă: în vestul Moldovei și pe spații restrânse în rest, va continua să plouă, în general slab cantitativ, până la mijlocul săptămânii viitoare”.

Avertizarea este valabilă începând de astăzi, 30 octombrie 2026, de la ora 12.00, până duminică, 1 noiembrie, ora 10.00.