Regiunea de Nord-Est a României: avertizare meteo de grindină și descărcări electrice

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis astăzi o avertizare care vizează Regiunea de Nord-Est a României: „În intervalul menționat va ploua, joi (22 octombrie) în cea mai mare parte a țării, iar pe parcursul zilei de vineri în jumătatea de est. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp, pe parcursul zilei de joi îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, iar vineri în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi pe arii restrânse îndeosebi în vestul, centrul și estul țării, iar vineri în Bărăgan, sudul Moldovei și al Olteniei, cu rafale în general de 40…50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane”.

Avertizarea este valabilă pentru perioada 22 octombrie, ora 10-23 octombrie, ora 21.