„Regina Maria a României. Din viață în eternitate” – lansare de carte la Muzeul de Artă Piatra-Neamț

Complexul Muzeal Național Neamț propune publicului lansarea cărții „Regina Maria a României. Din viață în eternitate”, semnată de istoricul Narcis Dorin Ion. Volumul a apărut cu prilejul celebrării a 150 de ani de la nașterea Suveranei României Mari, la Editura „Magic Print”. Evenimentul are loc la Muzeul de Artă Piatra-Neamț, pe 11 octombrie, de la ora 16:00, în prezența autorului volumului, a prof. univ. dr. Ioan Opriș, personalitate marcantă a vieții culturale și academice din România și a dr. Maria Dohotaru, directorul editurii. Intrarea este liberă.

Volumul se constituie într-un instrument definitoriu pentru cunoașterea personalității complexe a uneia dintre cele mai marcante figuri ale istoriei României. Cartea propune o incursiune excepțional documentată în viața reginei, prin recursul la documente inedite de arhivă, la corespondența privată purtată cu mama sa, marea ducesă Maria Alexandrovna a Rusiei sau cu primul său copil, viitorul rege Carol al II-lea, la relatările din presa vremii ori la amintirile contemporanilor. Lucrarea surprinde admirabil firea cu totul specială a Reginei Maria, cea stăpânită de o voință pe care, ne mărturisește însăși suverana: „Am simțit-o intens toată viața: o anumită indiferență față de aparențe, o anumită răzvrătire față de restricții, o anumită dorință de neînfrânt pentru adevăr,în locul convențiilor mincinoase, un fel de forță împotriva falsității nefolositoare pe care o poartă în ele viața și societatea. O convingere curioasă în părerile proprii și un mod de a impune aproape tiranic propria voință, dintr-o siguranță de piatră că adevărul e de partea noastră. În toate împrejurările, mi-a dat o putere neașteptată împotriva oprimării – a împiedicat lumea să-mi frângă aripile, dar câte necazuri nu mi-a pricinuit! O moștenire folositoare și primejdioasă, pe care am folosit-o bine sau rău, după împrejurări, dar care una peste alta mi-a slujit”. Prin evidențierea implicării diplomatice, a influenței politice, a operei caritabile a suveranei, a activității creatoare în varii domenii, literatură, artă, arhitectură și peisagistică, dar și a vieții private a acesteia, autorul conturează portretul unei figuri legendare, „neobosită, eroică și surâzătoare”, „cea mai strălucită dintre regine”.

Fundamentată pe un vast material documentar, cartea reconstituie felul în care memoria Reginei Maria a fost construită și perpetuată „din viață în eternitate”, devenind un reper identitar și simbolic pentru istoria națională.

Narcis Dorin Ion este istoric și muzeograf, cunoscut pentru contribuțiile sale esențiale în domeniul istoriei moderne și contemporane a României, cu un interes special pentru istoria monarhiei (Carol al II-lea al României. Un rege controversat, vol. I-V, 2020-2021; Principele moștenitor Carol al României, 2023; Maria a României. Regină și Artistă, 2024; Principesa Elisabeta și palatal său din București, 2025; Principesa Ileana a României. O viață între două lumi, 2026). A publicat numeroase volume și studii dedicate elitei politice și culturale românești, precum și patrimoniului muzeal.

Activitatea sa științifică este dublată de implicarea în managementul cultural. A fost director al Direcției Muzee, Colecții, Arte Vizuale din Ministerul Culturii și Cultelor (2002-2003), director general al Muzeului Național Bran (2003-2016) și manager al Muzeului Național Peleș.

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