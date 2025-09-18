REGES–ONLINE, termen 30 septembrie: 45% dintre angajatorii nemțeni au făcut trecerea

Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț reamintește că 30 septembrie 2025 este termenul-limită pentru transferul angajatorilor din județ în platforma REGES–ONLINE, care a înlocuit vechiul sistem REVISAL. Potrivit datelor comunicate de instituție, dintr-un total de 11.821 de angajatori, aproape 5.000 sunt deocamdată înregistrați în noul registru (aproximativ 45%).

Începând cu 1 octombrie, aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă. Nerespectarea obligației de înregistrare în REGES–ONLINE se sancționează cu amenzi între 15.000 și 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active atrage sancțiuni între 5.000 și 10.000 lei.

REGES–ONLINE a devenit operațional la nivel național în aprilie 2025 și aduce schimbări importante pentru angajatori și pentru salariați. Pentru prima dată, angajații au acces direct la datele proprii din contractele de muncă – cele active și cele încheiate anterior. Ei pot verifica istoricul modificărilor operate de angajatori, precum schimbarea funcției, durata timpului de lucru sau nivelul salariului, și pot descărca extrase care dovedesc vechimea în muncă. Platforma are și un sistem de notificări: salariații primesc alerte ori de câte ori apar modificări în contractele lor, putând solicita corectarea eventualelor erori. Dacă angajatorul nu răspunde solicitării, salariatul poate sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Datele pot fi consultate prin aplicația web , aplicația mobilă iOS/Android și la Info Kiosk-ul instalat la sediul ITM Neamț ori la ghișeu, pentru cei care nu au acces digital.

Pentru angajatori, noul sistem înseamnă validarea automată a datelor prin ANAF și Oficiul Național al Registrului Comerțului, fără a mai fi necesară transmiterea de documente la ITM. De asemenea, datele pot fi transmise direct din softurile de salarizare, ceea ce simplifică procesul și reduce riscul de erori.

Inspecția Muncii pune la dispoziția utilizatorilor suport tehnic prin e-mail [email protected] pentru angajatori, [email protected] pentru salariați și la numărul gratuit 0800 500 166, disponibil de luni până vineri, între orele 08:00 și 20:00. Mai multe detalii despre REGES-ONLINE puteți citi aici și aici .

Sandu Munteanu

Foto: reges.inspectiamuncii.ro