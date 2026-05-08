Reforma care taie din pix: primăriile din România, între ordonanță și „clarificări”

Reforma administrației locale promovată de Guvernul Bolojan începe să producă efecte neașteptate în teritoriu, iar primul semnal de alarmă vine din instanță. Tribunalul Covasna a decis suspendarea ordinului prefectului prin care era stabilit numărul maxim de posturi în primării, în baza OUG nr. 7/2026.

Decizia, obținută de Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR) și de Asociația Comunelor din România, scoate în evidență o problemă care depășește granițele unui singur județ: modul în care reforma este aplicată în toată țara, inclusiv în regiunea de Nord-Est.

În teorie, ordonanța prevede o reducere de 30% a numărului de posturi din administrația locală. În practică însă, potrivit reclamanților, această reducere ar fi fost suprapusă peste una anterioară, de 10%, pe baza unor „clarificări” transmise de la nivel central. Rezultatul: tăieri mult mai drastice decât cele prevăzute explicit de lege.

Instanța a reținut tocmai acest aspect, apreciind că astfel de interpretări adaugă nepermis la textul ordonanței. În plus, sindicatele susțin că a fost ignorată o prevedere esențială, care stabilește un prag minim de personal pentru primăriile de comune, tocmai pentru a evita blocarea activității administrative.

Consecințele sunt deja vizibile în unele zone ale țării, unde există primării care, pe hârtie, ar urma să funcționeze cu 6-8 angajați, incluzând aici și funcțiile de conducere. Într-o regiune precum Nord-Estul, unde multe comunități depind de aparatul administrativ local pentru accesarea fondurilor și gestionarea serviciilor publice, astfel de reduceri riscă să afecteze direct funcționarea instituțiilor.

Hotărârea Tribunalului Covasna nu este definitivă, dar este executorie, ceea ce înseamnă că aplicarea ordinului este suspendată până la judecarea pe fond. În același timp, OUG nr. 7/2026 se află deja în atenția Curții Constituționale, după sesizarea Avocatului Poporului.

Chiar dacă decizia vizează un singur județ, miza este una regională și chiar națională. Dacă instanțele vor confirma această interpretare, nu este exclus ca și alte ordine emise de prefecți, inclusiv din județele din Nord-Est, să fie contestate în același mod.

Pentru moment, reforma continuă pe hârtie, dar în teritoriu începe să se lovească de realitate – și de instanțe.