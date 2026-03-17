Reforma administrativă în Neamț – peste 1.000 de posturi se vor reduce

Prefectura Neamț anunță că numărul posturilor din administrația publică, la nivelul întregului județ, va scădea substanțial, ca urmare a reformei administrativă implementată de Guvernul Bolojan.

Anunțul a fost făcut într-un comunicat de presă emis astăzi, 17 martie, în care se precizează că „La nivelul județului Neamț, numărul de posturi calculat și stabilit de prefect la nivelul anului 2025 (…) prin aplicarea cotei procentuale de 30% prevăzută de OUG nr. 7/2026, a fost redus la 2.576 de posturi.

La aceste posturi se adaugă cele stabilite distinct prin legislație pentru:

serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor;

poliția locală;

implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

deservirea microbuzelor sau autobuzelor școlare;

structurile create pentru implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare externă”.

Același comunicat menționează că „termenul legal pentru comunicarea numărului maxim de posturi este 17 martie 2026. Comunicarea privind numărul maxim de posturi a fost transmisă astăzi unităților administrativ-teritoriale din județ, prin email”.

Președintele CJ Neamț și primarii celor 83 de localități nemțene au obligația ca „în termen de 30 de zile de la comunicarea numărului maxim de posturi, să adopte hotărârile consiliului județean, respectiv ale consiliilor locale, privind aplicarea noului număr maxim de posturi stabilit de Instituția Prefectului – Județul Neamț.

Acestea vor fi comunicate și Administrației Județene a Finanțelor Publice.

Fiecare unitate administrativ teritorială va fi responsabilă pentru realizarea structurii de personal, în baza normelor legale. Cu alte cuvinte, nu este obligatoriu ca numărul de posturi să scadă sau să fie concedieri, acest lucru depinzând de situația de la fiecare localitate și instituție în parte. „Numărul de posturi la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale poate rămâne la același nivel sau poate fi diminuat, în funcție de analiza realizată la nivel local. (…) Numărul total al angajaților din aparatul administrației publice locale va putea fi determinat cu exactitate după adoptarea hotărârilor Consiliului Județean și ale consiliilor locale privind organizarea aparatului de specialitate și a instituțiilor din subordine”, se arată în comunicat.

Miercuri, 18 martie va avea loc o ședință de lucru la care va participa prefectul județului Adrian Bourceanum subprefectul Iulian Jugan și reprezentanții unităților administrativ-teritoriale din județ pentru clarificarea modalității de implementare a noilor prevederi legale.

Z.C.