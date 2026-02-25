Reformă administrativă: Guvernul Bolojan anunță tăieri de posturi și reguli noi pentru Poliția Locală. Economii estimate: 1,6 mld. lei în 2026

Ordonanța de urgență privind reforma administrației, adoptată marți seară de Guvernul condus de Ilie Bolojan, prevede reducerea numărului de posturi din administrația centrală și locală, limitarea personalului din cabinetele demnitarilor, schimbări la indemnizația de doctorat și revizuirea normei de personal pentru Poliția Locală. Potrivit estimărilor citate în comunicatul Guvernului, pachetul ar duce la dispariția a aproximativ 45.600 de posturi și la reducerea cheltuielilor de personal cu peste 1,6 miliarde lei în 2026 și peste 3 miliarde lei în 2027.

Posturi mai puține în primării și consilii județene, cu termen 1 iulie 2026

Conform măsurilor prezentate, odată cu intrarea în vigoare a OUG, numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2025 la nivelul fiecărei UAT se reduce cu 30%, cu precizarea că reducerea nu trebuie să ducă la depășirea unui prag de peste 20% raportat la posturile ocupate. Reorganizarea aparatului primarului/consiliului județean și a instituțiilor locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ar urma să fie finalizată până la 1 iulie 2026. Alternativ, în 2026 se pot diminua cheltuielile salariale, urmând ca în 2027 să se reducă efectiv posturile.

Prefecturi: minus 25% din posturi

O altă măsură vizează instituțiile prefectului: numărul total de posturi se reduce cu 25%, reorganizarea urmând să se încheie tot până la 1 iulie 2026.

Poliția Locală: normă revizuită și condiții pentru comunele mici

În ceea ce privește Poliția Locală, se propune revizuirea normei de personal:

de la 1 polițist local / 1.000 locuitori la 1 / 1.200;

pentru serviciile de pază: de la 1 / 5.000 la 1 / 6.500.

Pentru localitățile cu sub 4.500 de locuitori, înființarea poliției locale ar fi posibilă doar dacă cheltuielile de funcționare sunt acoperite integral din venituri proprii, cu maximum 3 posturi.

Mai puțini consilieri la cabinetele demnitarilor (și pentru aleșii locali)

OUG limitează și personalul din cabinete:

-cabinetul premierului: de la 9 la 5 consilieri;

-vicepremier cu portofoliu și ministru: de la 6 la 5;

-vicepremier fără portofoliu / SGG / șef Cancelarie: de la 4 la 3;

-secretar de stat / consilier de stat: de la 2 la 1.

Reducerea se aplică și cabinetele aleșilor locali, potrivit textului prezentat.

-Indemnizația de doctorat: 500 lei brut, cu condiții

-Indemnizația pentru titlul științific de doctor este stabilită la 500 lei brut/lună, dar se acordă doar dacă –angajatul lucrează în domeniul doctoratului și are în fișa postului atribuții „obiective și cuantificabile”, care permit verificarea lunară a valorificării suplimentare a activității.

Odată publicată OUG, administrațiile locale din județul Neamț vor trebui să evalueze impactul pe organigrame, servicii publice și bugete, în raport cu termenele de reorganizare stabilite (în principal, 1 iulie 2026). (ZCH NEWS)