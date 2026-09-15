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Reducerea accizei la motorină rămâne la 25% până la sfârșitul lunii

alexandru
de alexandru

Reducerea cu 25% a accizei la motorina standard va fi menținută și în perioada 16-30 septembrie, după ce același nivel a fost aplicat în prima jumătate a lunii. Procentul de 25% este cel mai ridicat permis de mecanismul introdus în această vară și a intrat în vigoare la 1 septembrie, după ce, în a doua jumătate a lunii august, reducerea fusese de 20%. Trecerea de la 20% la 25% a dus atunci la o scădere de aproximativ 17 bani pe litru în marile rețele de benzinării. La Petrom, de exemplu, motorina standard a coborât de la 10,14 la 9,97 lei pe litru, iar la OMV de la 10,20 la 10,03 lei.

Ieftinirea de la începutul lunii nu s-a păstrat însă la același nivel. În zilele următoare, prețurile au început din nou să crească, iar la 14 septembrie litrul de motorină standard ajunsese la aproximativ 10,46–10,72 lei, în funcție de companie și de stație. Reducerea actuală a accizei reprezintă aproximativ 85 de bani pe litru, cu TVA inclus, față de situația în care s-ar aplica nivelul integral al taxei. Pentru un plin de 50 de litri, diferența ajunge la aproximativ 42 de lei.

Menținerea procentului de 25% până la 30 septembrie înseamnă că această reducere va continua să fie inclusă în prețul motorinei și în a doua jumătate a lunii. Prețul afișat la pompă poate varia în continuare, în funcție de evoluția pieței și de tarifele practicate de companiile petroliere. Ministerul Finanțelor stabilește nivelul reducerii de două ori pe lună, pe baza evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor motorinei.

Sandu Munteanu

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
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