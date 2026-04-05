Recital de pian George Țăranu, la Biblioteca Județeană Neamț

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, în parteneriat cu Liceul de Arte „Victor Brauner“ Piatra-Neamț, organizează Recitalul de pian susținut de George Țăranu. Manifestarea are loc pe 7 aprilie, de la ora 17:00, în Sala Cupola. Programul cuprinde J.S. Bach – Preludiu și Fuga în Do diez major, BWV 848 (Clavecinul bine temperat, vol. 1); Ludwig van Beethoven – Sonata op. 57 în fa minor, Appassionata, I. Allegro assai, II. Andante con moto, III. Allegro ma non troppo; Frédéric Chopin – Studiu op. 25 nr. 11, în la minor, Studiu op. 10 nr. 4, în do diez minor; Claude Debussy – Preludiu nr. 12, Feux d’artifice (vol. 2); George Enescu – Carillon nocturne (din Pièces impromptues op. 18); Franz Liszt – Mephisto-Walzer nr. 1 (Der Tanz in der Dorfschenke, aus Lenaus Faust).

Pianist George Țăranu, în vârstă de 19 ani, este elev al Liceului de Arte „Victor Brauner“ Piatra-Neamț, la clasa prof. Mariana Anghel, și este laureat la numeroase competiții naționale și internaționale. Calitățile excepționale ale tânărului pianist au fost recunoscute și de juriul Uniunii Muzicienilor Interpreți din România, prin acordarea de burse în anii 2023-2024, 2024-2025. George Țăranu evoluat atât solo, cât și în formație de muzică de cameră alături de violonista Luminița Macavei (Grecia și România).

Activitatea sa solistică se desfășoară deja cu o intensitate și frecvență remarcabilă în cadrul mai multor recitaluri și festivaluri, printre care amintim: recital în cadrul întâlnirii cu ascultătorii Radio Romania Muzical, la Sala „Eduard Caudella“, Casa Balș, Iași (martie 2025), după ce a fost remarcat în cadrul Burselor Moștenitorii României Muzicale; Concertul nr. 2, în fa minor, alături de Orchestra Filarmonicii „Serghei Lunchevici“, Chișinău (ianuarie 2025); recital la Muzeul Național „George Enescu“, Tescani (iunie 2024); recital de pian „Chopin“, Piatra-Neamț (iunie 2024); evoluția în cadrul vernisajului pictorului Dumitru Bâșcu, fratele lui George Enescu, organizat la Iași de Ana-Maria Sandi, fiica acestuia, împreună cu Asociația „Gaudium animae“ (decembrie 2023); „Concerte pe Siret“ – participare la cursurile de măiestrie susținute de pianista Raluca Știrbăț și evoluții în concertele finale de la Casa Enescu, Mihăileni și Conacul Miclescu, Călinești (august 2022, 2023, 2024, 2025); participarea la cursurile de măiestrie din cadrul proiectului „Susținem arta – Promovare și accesibilitate“, organizat de Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ Iași și selectarea pentru concertul final înregistrat din 10 iunie 2023, la Sala „Eduard Caudella“, Casa Balș.

George Țăranu a participat la cursuri de măiestrie susținute de Thomas Böckheler (Germania și Austria), Raluca Știrbăț (Austria și România), Toma Popovici (România), Doina Grigore (România), Andrei Enoiu (România).