Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ organizează astăzi, 29 ianuarie, de la ora 18:00, un recital cameral. Evenimentul, derulat în parteneriat cu Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamţ, are ca protagonişti trei muzicieni cunoscuţi melomanilor nemţeni: violonista Elena Horătău, pianista Mihaela Spiridon şi fagotistul Mihai Timofti.

Intrarea în sala “Theodor Macarie”, a Liceului “Victor Brauner” Piatra-Neamţ, este liberă, în limita locurilor disponibile. O prezentare a celor trei artişti oferită de Centrul “Carmen Saeculare”:

ELENA HORĂTĂU

Începe studiul viorii la vârsta de şapte ani, în cadrul Liceului de Artă „George Apostu” din Bacău, sub îndrumarea profesoarei Silvia Pândaru şi, ulterior, Mioara Comănescu. În 1998 este admisă la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, la clasa conf. univ. Viorica Tănase. Studiile universitare sunt aprofundate alături de regretatul violonist Adrian Berescu şi de profesorul Ioan Morna. În 2006 este angajată prin concurs ca artist-instrumentist, vioară, la Filarmonica „Mihail Jora”, instituţie unde activează şi în prezent. A colaborat cu filarmonici prestigioase din ţară şi străinătate, dintre care: „Paul Constantinescu” din Ploieşti, Filarmonica de Stat din Arad, „Piotr Ilici Ceaikovski” din Ihjevsk (Republica Udmurtia), filarmonicile din Plovdiv şi Vidin, sub bagheta dirijorilor: Ovidiu Bălan, Ilarion Ionescu Galaţi, Dumitru Goia (România), Roberto Salvalaio, Leonardo Quadrini (Italia), Nikolai Rogotnev (Rusia). A efectuat diverse imprimări cu orchestra din Republica Udmurtia şi la Televiziunea Națională Italiană RAI. În calitate de solistă, a interpretat concerte de Felix Mendelssohn Bartholdy, Henryk Wieniawski şi Henry Vieuxtemps, alături de filarmonica „Mihail Jora” Bacău. Împreună cu George Bosnea, prim violoncelist al filarmonicii băcăuane, sub bagheta lui George Hariton, au readus la viaţă lucrarea „La muse et le poete” a compozitorului Camille Saint Saens. A susţinut diverse recitaluri camerale în formula de trio „Spirito”, alături de violoncelistul George Bosnea şi pianista Mihaela Spiridon.

MIHAI TIMOFTI

S-a născut la Iaşi, oraş în care a urmat cursurile Liceului de Artă „Octav Băncilă”. După absolvire, a fost admis la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti. S-a afirmăat încă din anii studenţiei, susţinând numeroase recitaluri cu muzică de cameră şi concerte cu orchestră. Un succes remarcabil din acei ani a fost selecţionarea sa ca reprezentant al Conservatorului la Concursul internațional „Primăvara de la Praga”.

Din momentul în care a fost angajat ca artist instrumentist în orchestra simfonică a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacau (1984) şi până în prezent, este prim fagotist cu activitate deosebită în muzica de cameră. A participat la numeroase turnee ale filarmonicii din Bacău, iar ca membru al Cvintetului „Ars Clasic” şi al Cvartetului „Fagotissimo”, a susţinut peste trei sute de concerte în România, Moldova, Germania, Italia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Franţa.

MIHAELA SPIRIDON

Este absolventă a Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti. Pianist cu experimentată şi bogată activitate, a susţinut concerte şi recitaluri individuale sau camerale în compania unor nume consacrate ale artei interpretative naţionale şi internaţionale. Este solicitată frecvent la diferite cursuri de măiestrie, precum şi la prestigioase competiţii europene: Concursul Internaţional de Pian „Citta di Cantu”, Concursul Internaţional de Canto „Umberto Giordani” şi Concursurile Internaţionale de Vioară „Viotti”, „Rodolfo Lipizer” şi „George Enescu”. Iniţiator şi fondator al Concursului Internaţional de Pian „Carl Czerny”, al Concursului Internaţional de Vioară „Ion Voicu” şi al Stagiunii muzicale permanente susţinută de Facultatea de Muzică Piatra-Neamţ la Oneşti, este membru în diferite comisii de jurizare. În calitate de director artistic, a coordonat programul Festivalului Internaţional „Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ” (2006-2008 şi 2012-2019). A publicat volumele: „Douăzeci de ani de învăţământ superior muzical la Piatra-Neamţ (1998-2018)”,„Filedin istoria Filarmonicii «Transilvania» din Cluj (1955-1989)”, „Dacă era Miercuri, era Muzică, Romantismul muzical oglindit în pagini dedicate pianului la patru mâini”,„Un pian, patru mâini şi trei clasici vienezi – Wolfgang Amadeus Mozart – Sonatele pentru pian la patru mâini”, „Orizonturi ale pedagogiei muzicale – Metodologia studiului unui repertoriu pianistic”. Manifestă o intensă preocupare pentru îndrumarea tinerilor muzicieni, discipoli ai săi fiind laureaţi la importante concursuri naţionale şi internaţionale, absolvenţi sau studenţi ai universităţilor de muzică din România, Grecia, Germania, Scoţia, Franţa, Elveţia şi Italia. Este doctor în Interpretare muzicală, conferenţiar universitar titular la Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Extensia Piatra Neamţ şi colaborator permanent al Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău. (M.C.)