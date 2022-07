Recensământul Populației și Locuințelor 2021 se află în ultima etapă, cea a colectării datelor prin interviuri față în față. Persoanele care nu s-au autorecenzat și cele care nu au finalizat corect și complet formularele de recensământ au obligația de a răspunde la întrebările recenzorilor până pe data de 17 iulie.

Participarea la recensământ este obligatorie. Conform OUG 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România, cei care refuză să ofere datele solicitate și cei care împiedică recenzorii în activitatea de recenzare vor fi sancționați cu amenzi între 1.000 și 3.000 lei. Furnizarea de date incomplete sau eronate în cadrul procesului de recenzare constituie contravenții și se sancționează cu amenzi între 1.000 și 3.000 lei. Amenzile sunt aplicate de o persoană desemnată de Primărie, cu ajutorul Poliției Locale.

Atunci când recenzorul vă vizitează la adresa de reședință, recenzorul are obligația de a prezenta actul de identitate și legitimația de recensământ. Acesta are o tabletă cu ajutorul căreia va înregistra datele, va explica întrebările și va completa chestionarul de recensământ cu informațiile oferite. Fiecare persoană decide dacă permite accesul recenzorului pe proprietate, dar are obligația de a răspunde la întrebările din chestionar.

Datele oferite sunt protejate și confidențiale. Institutul Național de Statistică și direcțiile sale teritoriale nu solicită informații confidențiale, precum datele cardurilor bancare, veniturile, istoricul medical sau afilieri politice.

Formularul de recensământ nu conține întrebări privind averea, câștiguri, impozite, datorii, colecții, moșteniri, conturi, firme sau bunuri. Întrebările privind locuința sunt menite să ofere o imagine clară și corectă a condițiilor de trai existente la momentul recensământului. Toate informațiile colectate sunt folosite exclusiv în scopuri statistice, pentru indicatori statistici pe diferite caracteristici ale populației (sexe, vârste, stări civile, niveluri de educație, etnii, limbi materne, ocupații etc.). Discuția dintre recenzor și recenzat este confidențială și nu este înregistrată. Recenzorii au semnat un acord de confidențialitate pentru datele pe care le colectează, iar dacă nu îl respectă, sunt pasibili, la rândul lor, de amendă.

Pentru informaţii detaliate privind desfăşurarea Recensământului Populației și Locuințelor 2021 puteți consulta site-ul www.recensamantromania.ro.