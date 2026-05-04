Razii și controale în Neamț. Peste 580 de amenzi și zeci de permise reținute

Polițiștii din județul Neamț au intervenit în ultimele 72 de ore la 122 de evenimente și au aplicat sute de sancțiuni, în cadrul unor acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere.

Potrivit datelor transmise de IPJ Neamț, 100 dintre intervenții au fost semnalate de cetățeni prin apel la 112. Pentru neregulile constatate, oamenii legii au aplicat 586 de sancțiuni contravenționale, dintre care 317 au fost avertismente scrise.

În trafic, polițiștii rutieri au constatat 6 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, au reținut 41 de permise de conducere și au retras 16 certificate de înmatriculare. De asemenea, în cazurile de violență domestică au fost emise 4 ordine de protecție provizorii.

Acțiuni în Gârcina și Săvinești

În perioada 1-2 mai, polițiștii Secției de Poliție Rurală Gârcina au desfășurat controale pentru prevenirea infracționalității stradale, a faptelor cu violență, dar și pentru verificarea respectării regulilor de circulație și a provenienței materialului lemnos transportat sau comercializat.

Au fost legitimate peste 70 de persoane și verificate 55 de autovehicule. În urma controalelor, polițiștii au aplicat 48 de sancțiuni contravenționale pentru abateri rutiere, încălcări ale ordinii publice și alte nereguli. Totodată, au fost reținute 3 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare, din cauza defecțiunilor tehnice constatate.

În noaptea de 2 spre 3 mai, între orele 21:00 și 01:00, și polițiștii din cadrul Secției Rurale Săvinești au organizat filtre rutiere.

Au fost verificate 43 de autovehicule, legitimate 52 de persoane și efectuate 25 de testări pentru alcool și substanțe interzise. În total, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, majoritatea pentru abateri la regimul rutier. De asemenea, a fost retras un certificat de înmatriculare.