Razii în zona Roman. Zeci de sancțiuni și dosar penal pentru transport ilegal_

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman și ai Secțiilor de Poliție Rurală Dulcești și Săbăoani au desfășurat, în perioada 14-16 august, acțiuni intense pentru prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul silvic și piscicol, atât în municipiu, cât și în zonele rurale arondate.

În urma verificărilor, au fost aplicate 44 de sancțiuni contravenționale, iar polițiștii au dispus confiscarea a 10,69 metri cubi de material lemnos. Totodată, din trafic au fost scoase 9 autoturisme, fiind reținute 2 permise de conducere și retrase 7 certificate de înmatriculare. În total, au fost controlate peste 70 de persoane și 50 de vehicule.

În noaptea de 16 august, la ora 03:30, pe DN 2, în localitatea Traian, polițiștii au depistat o autoutilitară condusă de un bărbat de 34 de ani, din județul Suceava, care transporta 8,32 metri cubi de material lemnos fără aviz de însoțire. În acest caz s-a întocmit dosar penal, iar autoutilitara și lemnul au fost indisponibilizate.

Autoritățile anunță că vor continua asemenea acțiuni, cu scopul de a combate fenomenul infracțional din domeniul silvic și piscicol.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț