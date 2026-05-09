Razie pe DN15 în Neamț. Polițiștii și inspectorii RAR verifică șoferii și mașinile aflate în trafic

de Popa Denisa

Polițiștii din Neamț desfășoară, pe 10 mai, o acțiune de control pe Drumul Național 15, unul dintre cele mai circulate drumuri care tranzitează județul.

DN15 reprezintă una dintre cele mai importante artere rutiere din zonă, asigurând legătura între județele Bacău, Neamț, Harghita, Mureș și Cluj, fiind intens tranzitat atât de șoferii aflați în tranzit, cât și de transportatorii de marfă.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, acțiunea se desfășoară în sistem „RELEU”, cu participarea structurilor de poliție rutieră din toate cele cinci județe traversate de DN15, și are ca scop depistarea și sancționarea tuturor abaterilor de la regimul rutier.

În teren sunt prezenți polițiști rutieri din cadrul Serviciului Rutier Neamț, alături de efective din toate formațiunile de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

La această acțiune participă și specialiști din cadrul Registrului Auto Român, care vor efectua controale privind starea tehnică a vehiculelor aflate în trafic.

Oamenii legii vor verifica respectarea regulilor de circulație, starea tehnică a autovehiculelor, dar și modul în care șoferii respectă normele privind viteza, depășirile, folosirea centurii de siguranță sau consumul de alcool.

Foto: IPJ Neamț

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Jandarmii au gonit un urs refugiat într-un copac dintr-o gospodărie din Dămuc
Accident pe E85. Coliziune între un autotren și un microbuz. Trei persoane transportate la spital

Un accident s-a produs pe drumul european E85, în...
ACTUALITATE

Autoturism căzut într-un canal la Târgu Neamț. Două adolescente și șoferul au ajuns la spital

Un accident a avut loc în orașul Târgu Neamț,...
SOCIAL

VIDEO Accident la Vânători-Neamț

Accident în comuna Vânători-Neamț. https://www.facebook.com/reel/1296778415199111 Vom reveni cu detalii.
Social Neamț

Jandarmii au gonit un urs refugiat într-un copac dintr-o gospodărie din Dămuc

În zorii zilei de 9 mai a fost semnalată...
SOCIAL

Arhitecții din Bacău și Neamț trec la „next level": vot online și presiune pe administrații pentru orașe mai coerente

Filiala Teritorială Bacău–Neamț a Ordinului Arhitecților din România a...

