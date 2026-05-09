Razie pe DN15 în Neamț. Polițiștii și inspectorii RAR verifică șoferii și mașinile aflate în trafic

Polițiștii din Neamț desfășoară, pe 10 mai, o acțiune de control pe Drumul Național 15, unul dintre cele mai circulate drumuri care tranzitează județul.

DN15 reprezintă una dintre cele mai importante artere rutiere din zonă, asigurând legătura între județele Bacău, Neamț, Harghita, Mureș și Cluj, fiind intens tranzitat atât de șoferii aflați în tranzit, cât și de transportatorii de marfă.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, acțiunea se desfășoară în sistem „RELEU”, cu participarea structurilor de poliție rutieră din toate cele cinci județe traversate de DN15, și are ca scop depistarea și sancționarea tuturor abaterilor de la regimul rutier.

În teren sunt prezenți polițiști rutieri din cadrul Serviciului Rutier Neamț, alături de efective din toate formațiunile de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

La această acțiune participă și specialiști din cadrul Registrului Auto Român, care vor efectua controale privind starea tehnică a vehiculelor aflate în trafic.

Oamenii legii vor verifica respectarea regulilor de circulație, starea tehnică a autovehiculelor, dar și modul în care șoferii respectă normele privind viteza, depășirile, folosirea centurii de siguranță sau consumul de alcool.

Foto: IPJ Neamț