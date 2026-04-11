Razie înainte de Paște în Neamț. Mai mulți șoferi băuți sau fără permis, prinși în trafic de polițiști

Mai mulți șoferi au fost prinși de polițiști, în județul Neamț, conducând sub influența alcoolului sau fără permis, în urma unor controale desfășurate pe parcursul zilei de 10 aprilie și în noaptea următoare.

Primul caz a fost semnalat în municipiul Roman, în urma unui apel la 112. Un bărbat de 31 de ani a anunțat că a fost implicat într-un accident soldat doar cu pagube materiale. Ajunși la fața locului, polițiștii au testat ambii șoferi. Dacă unul dintre ei nu consumase alcool, celălalt, un bărbat de 49 de ani, avea o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. În acest caz, cercetările continuă.

La scurt timp, în localitatea Lunca, polițiștii au oprit un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani din Iași. Verificările au arătat că acesta avea permisul de conducere suspendat. Pe numele său a fost deschis dosar penal.

Un alt șofer, în vârstă de 25 de ani, din Răucești, a fost oprit în localitatea Oglinzi. Pentru că emana halenă alcoolică, a fost testat, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,71 mg/l. Și în acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal.

Seara, în jurul orei 22:50, în Tazlău, un bărbat de 49 de ani a fost prins conducând o autoutilitară sub influența alcoolului, având o alcoolemie de 0,67 mg/l.

Seria incidentelor a continuat și după miezul nopții. La Târgu Neamț, un bărbat de 53 de ani a fost oprit în trafic, iar testarea a indicat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tot în noaptea de 10 spre 11 aprilie, în Valea Ursului, polițiștii au urmărit un autoturism al cărui șofer a încercat să fugă. După aproximativ 800 de metri, mașina a fost abandonată, iar ocupanții au încercat să scape fugind. Conducătorul auto, un tânăr de 21 de ani, a fost identificat și s-a stabilit că nu deține permis de conducere.

Un alt caz grav a fost înregistrat încă din seara de 9 aprilie, la Roman. Un bărbat de 48 de ani a fost prins conducând sub influența alcoolului, cu o alcoolemie de 0,65 mg/l, deși avea permisul suspendat. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Polițiștii continuă cercetările în toate aceste cazuri.