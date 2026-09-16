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Razie în trafic timp de o săptămână – de la începutul anului în Neamț au avut loc 88 de accidente grave soldate cu 18 decese

de Sofronia Gabi

Polițiștii rutieri din județul Neamț vor efectua verificări în trafic în cadrul proiectului ROADPOL SAFETY DAYS, scopul declarat fiind responsabilizarea tuturor participanților la trafic și  conștientizarea pericolelor provocate de nerespectarea regulilor de circulație. Acțiunea are loc în perioada 16 – 22 septembrie, fiind vizată, cu prioritate, cea mai vulnerabilă categorie de participanți la trafic, pietonii.

Acțiunea desfășurată în perioada de referință își propune concentrarea eforturilor pentru reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Totodată, prin organizarea operațiunii COUNT, se urmărește ca ziua de 17 septembrie, să devină o zi fără persoane decedate în accidentele rutiere produse pe drumurile din Europa”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Acțiunea are loc în condițiile în care în primele 8 luni din acest an în județul Neamț au avut loc 88 de accidente grave de circulație care s-au soldat cu decesul a 18 de persoane și rănirea gravă a altor 78 de persoane. 11 dintre accidentele grave, care au avut ca rezultat decesul a 3 persoane rănirea altor 8, au fost provocate de indisciplina pietonilor.

FOTO IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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