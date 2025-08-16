În noaptea de 15 spre 16 august, între orele 21:00 și 02:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov și ai Secției de Poliție Rurală Borlești au desfășurat o amplă acțiune de prevenire și combatere a infracțiunilor stradale, a faptelor împotriva patrimoniului, precum și a celor care pun în pericol ordinea și siguranța publică. Controalele au vizat și respectarea normelor rutiere.Razie fulger la Roznov și Borlești. Sancțiuni, mașini scoase din trafic și peste 100 de teste etilotest efectuate

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în urma verificărilor, au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale, însumând aproximativ 5.000 de lei. Totodată, polițiștii au scos din circulație 9 autoturisme, au reținut un permis de conducere și au retras 8 certificate de înmatriculare.

Acțiunea a cuprins verificarea a peste 150 de persoane și 120 de autovehicule în aplicația eDAC, fiind efectuate mai mult de 100 de teste cu aparatele etilotest. De asemenea, au fost controlate și 12 societăți comerciale.

Denisa POPA

Foto: ilustrativă, arhiva zch.ro

