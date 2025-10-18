Razie a polițiștilor în Piatra Neamț. Zeci de amenzi, permise reținute și o șoferiță prinsă beată la volan

Străzile din Piatra Neamț au fost, vineri seară, 17 octombrie, pline de polițiști. Cu efective mărite și sprijinul jandarmilor, aceștia au ieșit în teren pentru a verifica șoferii, localurile și zonele aglomerate. Scopul acțiunii a fost acela de a menține ordinea și siguranța publică. În doar câteva ore, acțiunea s-a lăsat cu zeci de amenzi, permise reținute și o șoferiță prinsă beată la volan.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în cadrul acțiunii, polițiștii au legitimat 233 de persoane și au verificat 134 de autovehicule. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 69 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 27.000 de lei. De asemenea, au fost controlați 24 de agenți economici, iar suma de 395 de lei a fost confiscată.

Pe linie rutieră, polițiștii au reținut 3 permise de conducere, au retras 3 certificate de înmatriculare și au ridicat un set de plăcuțe de înmatriculare, fiind constatată și o infracțiune la regimul rutier.

O situație gravă a fost descoperită în jurul orei 22:00, când polițiștii rutieri au tras pe dreapta, pe strada 1 Decembrie 1918 din Piatra Neamț, un autoturism condus de o femeie în vârstă de 35 de ani.

„Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal cu privire la săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Astfel de acțiuni vor continua, cel mai probabil, și în perioada următoare.