INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Razie a polițiștilor în Piatra Neamț. Zeci de amenzi, permise reținute și o șoferiță prinsă beată la volan

de Popa Denisa

Razie a polițiștilor în Piatra Neamț. Zeci de amenzi, permise reținute și o șoferiță prinsă beată la volanStrăzile din Piatra Neamț au fost, vineri seară, 17 octombrie, pline de polițiști. Cu efective mărite și sprijinul jandarmilor, aceștia au ieșit în teren pentru a verifica șoferii, localurile și zonele aglomerate. Scopul acțiunii a fost acela de a menține ordinea și siguranța publică. În doar câteva ore, acțiunea s-a lăsat cu zeci de amenzi, permise reținute și o șoferiță prinsă beată la volan.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în cadrul acțiunii, polițiștii au legitimat 233 de persoane și au verificat 134 de autovehicule. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 69 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 27.000 de lei. De asemenea, au fost controlați 24 de agenți economici, iar suma de 395 de lei a fost confiscată.
Pe linie rutieră, polițiștii au reținut 3 permise de conducere, au retras 3 certificate de înmatriculare și au ridicat un set de plăcuțe de înmatriculare, fiind constatată și o infracțiune la regimul rutier.

O situație gravă a fost descoperită în jurul orei 22:00, când polițiștii rutieri au tras pe dreapta, pe strada 1 Decembrie 1918 din Piatra Neamț, un autoturism condus de o femeie în vârstă de 35 de ani.

„Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal cu privire la săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Astfel de acțiuni vor continua, cel mai probabil, și în perioada următoare.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
Articolul următor
Video-foto. Neamț. Gospodărie a fost mistuită de flăcări

Ultima ora

ACTUALITATE

Viteza cauzează un nou accident în Neamț: o mașină a intrat în mai multe podețe și a accidentat o persoană

Un accident s-a petrecut în această dimineață, 18 octombrie,...
Infracțional Bacău

Bacău. Bunuri de aproximativ 120.000 de euro, recuperate de polițiști în urma unor percheziții

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de...
Social Vaslui

Tragedie într-o comună din Vaslui. Doi copii înecați în timp ce se jucau la baltă

Doi minori, în vârstă de 4 și 8 ani,...
Stiri fierbinti

Video-foto. Neamț. Gospodărie a fost mistuită de flăcări

O dimineață liniștită s-a transformat într-un coșmar pentru o...
Stiri fierbinti

Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată

O femeie în vârstă de 41 de ani din...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale