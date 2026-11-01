Razie a Poliției în Neamț: șoferi băuți scoși din trafic de polițiști
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Razie a Poliției în Neamț: șoferi băuți scoși din trafic de polițiști

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Acțiunea de monitorizare a traficului desfășurată de polițiștii de la Serviciul Rutier Neamț a continuat și în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Verificările au avut loc în tot județul în intervalul orar 20:00 – 04:00, urmărindu-se creșterea siguranței rutiere, prin depistarea și scoaterea din trafic a conducătorilor auto care șofează sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Razie a Poliției în Neamț: șoferi băuți scoși din trafic de polițiști

În cadrul activităților desfășurate, au fost depistați 7 conducători auto care au prezentat valori pozitive la testarea pentru consumul de alcool, dintre care:

  • 3 conducători auto au înregistrat valori cuprinse între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;
  • 4 conducători auto au înregistrat valori de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat”, anunță IPJ Neamț.Razie a Poliției în Neamț: șoferi băuți scoși din trafic de polițiști

În ultimele 4 cazuri au fost dispuse măsurile legale pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei și a existenței unei eventuale infracțiuni. De menționat este că nu au fost depistați șoferi sub influența substanțelor psihoactive. Polițiștii rutieri vor continua acțiunile de acest fel, având ca obiectiv prevenirea accidentelor de circulație și responsabilizarea participanților la trafic. „Consumul de alcool și conducerea unui vehicul sunt incompatibile! Nu vă puneți în pericol viața și nu puneți în pericol viețile celorlalți participanți la trafic!”, transmit polițiștii rutieri.

FOTO IPJ Neamț

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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