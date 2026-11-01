Razie a Poliției în Neamț: șoferi băuți scoși din trafic de polițiști

Acțiunea de monitorizare a traficului desfășurată de polițiștii de la Serviciul Rutier Neamț a continuat și în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Verificările au avut loc în tot județul în intervalul orar 20:00 – 04:00, urmărindu-se creșterea siguranței rutiere, prin depistarea și scoaterea din trafic a conducătorilor auto care șofează sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

„În cadrul activităților desfășurate, au fost depistați 7 conducători auto care au prezentat valori pozitive la testarea pentru consumul de alcool, dintre care:

3 conducători auto au înregistrat valori cuprinse între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;

4 conducători auto au înregistrat valori de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat”, anunță IPJ Neamț.

În ultimele 4 cazuri au fost dispuse măsurile legale pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei și a existenței unei eventuale infracțiuni. De menționat este că nu au fost depistați șoferi sub influența substanțelor psihoactive. Polițiștii rutieri vor continua acțiunile de acest fel, având ca obiectiv prevenirea accidentelor de circulație și responsabilizarea participanților la trafic. „Consumul de alcool și conducerea unui vehicul sunt incompatibile! Nu vă puneți în pericol viața și nu puneți în pericol viețile celorlalți participanți la trafic!”, transmit polițiștii rutieri.

FOTO IPJ Neamț

(G. S.)