Răzbunare morbidă: bărbat cercetat pentru profanare de morminte

de Sofronia Gabi

Răzbunare morbidă: bărbat cercetat pentru profanare de morminteUn bărbat din localitatea Nemțișor este cercetat penal pentru comiterea infracțiunii de profanare de morminte după ce s-a răzbunat într-un mod straniu pe soția care a părăsit domiciliul conjugal. Acesta a luat crucea de lemn de pe mormântul soacrei, decedată din anul 2017, și a dus-o în apropierea casei unde locuia consoarta, în localitatea Nemțișor. Obiectul funerar a fost observat de femeie în dimineața de 12 octombrie, iar în jurul orei 10:35 a anunțat incidentul la numărul unic de urgență 112. Oamenii legii s-au deplasat la locul indicat de apelant unde au găsit crucea din lemn a unei persoane decedate în anul 2017.

Din verificările efectuate s-a stabilit faptul persoana defunctă este înhumată în cimitirul unei parohii, din localitatea Stânca, iar în noaptea de 11 spre 12 octombrie a.c., ginerele acesteia un bărbat, în vârstă de 51 de ani, s-ar fi deplasat în cimitir, de unde ar fi luat crucea de la mormântul defunctei, după care a transportat-o cu autoturismul personal, în localitatea Nemțișor, pentru a se răzbuna pe soția sa, care a părăsit domiciliul comun, locuind în proximitatea locului în care a fost abandonată crucea”, conform Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Cercetările au stabilit că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat așa că a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de profanare de cadavre sau morminte și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
