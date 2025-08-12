Inflația a crescut într-un ritm accelerat în iulie 2025, în principal din cauza majorării masive a prețului la energie electrică. Liberalizarea pieței, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2025, a dus la o creștere a prețurilor cu aproximativ 61% față de luna anterioară.

Raportul Institutului Național de Statistică, arată că „Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%”, în timp ce rata inflației comparată cu aceeași lună a anului 2024 este de 7,8%.

Sursă grafic: Institutul Național de Statistică

Raportul arată că, de la începutul anului, singurele prețuri, dintre cele monitorizate, care au scăzut au fost la fasole și alte leguminoase, ouă, zahăr și abonamentele de televiziune, dar cea mai mare scădere a fost de aproximativ 3%.

Raportul complet al INS îl puteți citi mai jos.

Z.C.