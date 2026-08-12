Grafic modificarea anuală a indicelui prețurilor de consum
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Rata anuală a inflației a coborât la 8,16% în iulie, iar prețurile de consum au crescut față de iunie

alexandru
de alexandru

Rata anuală a inflației a ajuns la 8,16% în luna iulie, în scădere față de 10,42% în iunie, arată datele publicate astăzi, 12 august, de Institutul Național de Statistică. Față de luna precedentă, prețurile de consum au crescut în medie cu 0,58%, iar față de decembrie 2025 prețurile de consum au crescut cu 4,4%.

Evoluția prețurilor a fost diferită de la o categorie la alta. Prețurile alimentelor au scăzut, în medie, față de iunie, în special la cartofi, legume și fructe proaspete, iar mărfurile nealimentare și serviciile s-au scumpit față de luna trecută. Comparativ cu iulie 2025, serviciile au înregistrat cele mai mari creșteri de preț, cu 13,67%. Printre cele mai mari scumpiri se află chiriile, care sunt cu peste 40% mai scumpe decât în iulie anul trecut, alături de serviciile de apă, canal și salubritate, îngrijirea medicală, reparațiile și serviciile de igienă și cosmetică.Tabel indicele prețurilor de consum și rata medie lunară a inflației

La mărfurile nealimentare, carburanții rămân printre produsele cu cele mai mari scumpiri față de vara trecută. Motorina costă cu aproape o treime mai mult, iar benzina cu peste 20%. În cazul alimentelor, cafeaua și ouăle se numără printre produsele cu creșteri mai mari de preț, în timp ce cartofii și fructele proaspete sunt mai ieftine decât în iulie 2025.

Scăderea ratei anuale a inflației arată o încetinire a ritmului de creștere a prețurilor față de aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile în care prețurile de consum au continuat să crească față de iunie. Datele complete privind evoluția prețurilor de consum în luna iulie 2026 pot fi consultate în comunicatul Institutului Național de Statistică.

INS_comunicat_de_presa_12_august_2026

Alexandru Andrieș

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
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