O nouă performanță a rareșistului Andrei Roibu, care a încheiat ca șef de promoție cursul de Inginerie Aerospațială la Universitatea Sheffield din Marea Britanie, vine acum în anul aniversar 150 pentru „Petru Rareș”.

Andrei Roibu, care a absolvit în anul 2014 matematică-informatică la prestigiosul colegiu pietrean, a ales să-și dezvolte pasiunile pentru fizică și inteligența artificială studiind ingineria aerospațială la renumita universitate engleză. La finalul celor 5 ani a primit cea mai înaltă distincție First Class Honours și medalia însoțită de premiul „Mappin” care este acordată de Universitatea Sfeffield celor mai buni studenți din fiecare secție a facultății de inginerie. Acum, Andrei este admis ca doctorand la Oxford, în programul SABS:R3, cunoscut ca și „EPSRC & MRC Sustainable Approaches to Biomedical Science Centre for Doctoral Training: Responsible and Reproducible Research”. „În cadrul acestui program, voi lucra la implementarea unor tehnici inovatoare de Data Science și Inteligență Artificială (AI) în domeniul științelor biomedicale. Pentru acest program, am primit o bursa integrală timp de 4 ani din partea EPSRC – Engineering and Physical Sciences Research Council”, declară pietreanul Andrei Roibu.

Dincolo de pasiunea și deschiderea către inginerie, Andrei a ajuns la performanță implicându-se în cercetare pe domeniile lui de interes: Data Science, Deep Learning, Reinforcement Learning, Inteligență Aritficială (AI), Machine Learning. Din anul 2016 până în prezent este fondator și manager al proiectului Phoenix, cel mai mare proiect condus și realizat de studenții Universității Sheffield, care își propune să construiască de la 0 și să testeze un avion complet funcțional. Pe lângă acest proiect, încă în derulare, Andrei a fost, în anul 2018, membru în echipa de propulsie a unui proiect al Agenției Spațiale Europene (ESA) și reprezentant al Regatului Unit în acest proiect, unde alături de alți studenți din Uniunea Europeană a lucrat la o misiune care își propunea să trimită un satelit pe lună pentru a analiza dacă există apă în solul selenar. „Pusă pe simulator, misiunea a fost un succes, iar ESA a decis continuarea investigației și posibila transformare într-un proiect concret”, adaugă Andrei. Din anul 2016 și până în toamna anului 2018 a fost inginer de cercetare, ca intern, la Rolls Royce, unde a lucrat la 4 proiecte principale, între care cel privind proiectarea și dezvoltarea unei aeronave hibrid-electrică cu decolare verticală.

Din toamna anului 2018 și până în luna mai 2019 Andrei a pregătit proiectul de master cu tema Design of Artificial Intellingence Agents for Games using Deep Reinforcement Learning. „Proiectul a investigat crearea unor agenți cu inteligență artificială capabili să învețe de la 0, fără nicio experiență prealabilă, cum să rezolve anumite sarcini complexe, cum ar fi jocurile pe calculator, folosind doar imagini sau stimuli fizici,cum ar fi poziția sau accelerația unui obiect. Proiectul a descoperit că agenții pot învăța și folosind o serie nouă de algoritmi care vor permite, pentru prima dată, implementarea unor inteligențe artificiale pe cipuri neuromorfice, adică cipuri de calculator care imită arhitectura neuronilor din creierul uman”, mai spune Andrei Roibu.

