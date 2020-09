Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan: Baronul Ionel Arsene este unul dintre cei mai toxici! Am încredere că Mugur Cozmanciuc și Andrei Carabelea, tineri și români patrioți, vor produce schimbarea

Mugur Cozmanciuc – candidatul PNL la președinția CJ Neamț: Ionele!!! Gândește-te bine ce faci că suntem cu ochii pe tine!

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc – candidatul PNL la președinția CJ Neamț și Andrei Carabelea – candidatul la primăria municipiului Piatra Neamț au susținut joi, 10 septembrie, o conferință de presă în care au prezentat principalele proiecte de dezvoltare ale infrastructurii de transport din județul Neamț și, implicit, ale turismului.

Redăm mai jos principalele declarații care au fost făcute:

Rareș Bogdan – Europarlamentar PNL

Mă bucur să fiu la Neamț alături de Mugur Cozmanciuc. M-am bucurat să îl cunosc pe Andrei, despre care vă spun că va face istorie în PNL. Este un tânăr cu bun simț, de mare succes, un patriot și un om foarte priceput. Am venit cu sufletul deschis să îi susțin, sunt tineri și cred mult în ei. Cei doi vin să schimbe în bine fața unui oraș și a unui județ, care din păcate au suferit enorm. Am umblat foarte mult în ultimele 3 săptămâni prin țară și am văzut în aceste deplasări că există o diferență colosală la cum arată în județele conduse de PSD și cele conduse de aleși liberali. Oamenii în sine sunt la fel, nu diferă, nu există diferențe majore, dar problema este însă administrația. Chestiuni care azi sunt în programele electorale și se discută la Neamț par desuete și fac parte din istorie în județe precum Cluj, Sibiu, Alba, Timiș, Brașov sau Suceava. Este inadmisibil ca județul Neamț să aibă doar 15 localități legate la rețeaua de gaz! Să vorbim aici de rețea de apă și canal este inadmisibil, când sunt județe sau orașe în care azi se vorbește despre autobuze electrice.

Diferențele nu țin de mentalitatea oamenilor, ci de modul în care este administrat acest județ, codaș la accesări de fonduri europene. Cred că cei care au condus județul nu au vrut bani europeni de frica să nu fie prinși de OLAF sau alte instituții europene de control. Cum să fi un județ codaș la investiții în turism, când ai potențialul pe care îl are județul Neamț? Să îți bați joc de acest potențial ține de cei care sunt în administrație. Îi invit pe toți nemțenii, pe cei de la Piatra Neamț, Roman sau din restul localităților să cumpănească și să aleagă bine! În următorii 4 ani la putere va fi Guvernul PNL, în parteneriat cu președintele Klaus Iohannis, care vor munci pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Mă doare sufletul să văd că la Ialomița, Giurgiu, Brăila, Vaslui și la Neamț, din păcate, situația este complet diferită din punctul de vedere al calității vieții, al locurilor de muncă, al investițiilor străine, comparat cu ce este la Cluj, Suceava, Alba, Timiș, Arad, Bihor sau Brașov. Diferența este prea mare și e dată de oameni care conduc aceste județe. Sunt convins că Mugur știe ce are de făcut pentru Neamț și că Andrei știe ce are de făcut pentru Piatra Neamț. Aceste plasări ale Neamțului pe penultimul loc când e vorba de accesarea de bani europeni arată clar că trebuie făcut ceva. Începutul este pe 27 și îi aștept pe nemțeni la vot. Cred foarte sincer că vor vota cu capul, cu creierul, cu sufletul deschis, pentru că niște români patrioți, care iubesc enorm acest județ și se vor bate, într-un parteneriat cu cei de la București, cu cei din PPE, pentru ca Neamțul să răzbată, să iasă din acest con de umbră al sărăciei pe care cei de la PSD l-au păstrat și vor să îl păstreze.

Oamenii care sunt sărmani, care primesc ajutoare sociale, care au disperarea că nu știu cum să aibă grijă de copii, sunt mai ușor de manipulat și asta cred că vor baronii PSD, inclusiv asta din Neamț, care este un baron extrem de toxic. Dar din 27 septembrie cred că se termină o etapă, în care baronii, conții, grofii, care și-au bătut joc de cetățeni nu o să o mai facă.

O mare parte din Moldova este baronizată, de baroni ca Oprișan, Dumitru Buzatu sau de noul baron Ionel Arsene. Au ținut județele în sărăcie și este o durere pentru mine să văd că sunt atât de mari. Știți de ce vor sa îi țină pe oameni în sărăcie? Ca să îi sperie, să îi conducă. Asta trebuie să înceteze! Am încredere de Mugur Cozmanciuc și Andrei Carabelea, patrioți amândoi, au priceperea și înțeleg ce înseamnă bani europeni și vor produce schimbarea.

Unde stau hoții în democrație? Stau la pușcărie în mod normal. În România o parte din hoți stau în funcții publice. Observ o timorare nepermisă din partea parchetelor la adresa clasei politice din România. De aceea îi invit să se uite pe plângerile făcute, la sesizările cetățenilor și să iasă din vacanță!

Migrația politică este cea mai dură și mizerabilă boală a politicii românești, niciun partid nu trebuie să o folosească. Ieri președintele României a spus că s-a încheiat o perioadă și mă bucur că a spus asta. Dar în cazul în care partidele nu se vor pune la masă împreună cu presa, societatea civilă, ca traseismul politic să fie interzis, vom avea în continuare situații hilare. Ce se întâmpla acum, cu aceste pendulări, arată că societatea românească și cea politică este bolnavă. Niciun partid nu a scăpat, nici PNL sau USR. Vreau să vă spun că cine trădează o dată, trădează și a doua oară. Ca un om rațional și decent, fiind aici în umbra Sfintei Biserici și a umbrei lui Ștefan cel Mare, mai spun că omul poate greși și să îi vină mintea la cap, în cele din urmă, dar nu din 4 în 4 ani. Sper că cei cărora le-a venit mintea cea de pe urmă, să nu considere și peste 4 ani de zile că trebuie le vină din nou mintea la cap.

Pensiile speciale: În campanie am promis că eliminăm pensiile speciale în 30 de zile. Nu s-a putut. În schimb în a 62-a zi de guvernare, pe 28 ianuarie, cei 96 de parlamentari liberali au introdus legea, la care au achiesat și alți parlamentari și s-a votat legea de tăiere a pensiilor speciale. S-au tăiat și pensiile magistraților. Din păcate Renate Weber, care numai avocat al poporului nu este, a blocat legea făcând o sesizare la CCR. Noi ne-am făcut treaba, am votat. Sesizarea trebuia să se judece în martie și din cauza pandemiei s-a prelungit până în mai. S-a judecat sesizarea și majoritatea judecătorilor a considerat că sesizarea este una corectă și legea e neconstituțională. Asta în condițiile în care mulți judecători sunt beneficiari de pensii speciale (unii fiind chiar numiți de PSD). Acesta este contextul. Nu ne-am oprit și colegii mei parlamentari au venit cu o nouă lege de impozitare a pensiilor speciale de până la 95%. S-a votat cu o largă majoritate, deși a fost complicat, dar am reușit să o votăm. Însă Renate Weber, care parcă este Ana Pauker reîncarnată, a făcut din nou sesizare la CCR și pe data de 24 septembrie este judecată.

Pentru cine au bătut clopotele? Depinde bat și a pericol, dar și a bucurie. De data asta bat a sărbătoare și a schimbare. După data de 27 se va schimba viața nemțenilor în bine. Dar bat și a îngropăciune politică pentru alții. Nu vreau să fiu înțeles greșit, nu doresc răul nimănui, am spus doar “îngropăciune politică”.

Am majorat pensiile cu 14%, asta în perioadă de criză, de pandemie la nivel global. Vom da și restul când bugetul o va permite. Vreau să vă spun că este cea mai mare majorare făcută dintr-o dată, în România în ultimii 30 de ani. Guvernul a dat în această perioadă de criză ajutor de șomaj, a ajutat companiile, a dispus amânarea ratelor, a deblocat contractele pentru 2 autostrăzi, drumuri expres și nu știu câte centuri. România a fost prima țară din Uniunea Europeană care a decis amânarea ratelor. Este momentul schimbării și asta va fi definitivată pe 27 septembrie!

Mugur Cozmanciuc – candidatul PNL pentru președinția CJ Neamț

Fondurile europene reprezintă mecanismul, instrumentul pe care județul Neamț trebuie să le folosească pentru dezvoltare. Rareș Bogdan, un pilon principal în ceea ce înseamnă poziția României la nivelul UE, la Bruxelles, ministrul Fondurilor Europene Marcel Boloș, europarlamentarul Siegfried Mureșan, toți au fost în Neamț și sunt cei care vor contribui ca acest județ să aibă un grad mare de accesare a fondurilor europene. Fondurile pe care le avem în vedere sunt și pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere și a celei feroviare. Județul Neamț, pentru a dezvolta locuri de muncă, pentru a atrage investitori, are nevoie ca acest domeniu să fie reabilitat și dezvoltat. PNL, Guvernul României și CJ Neamț, sub conducerea lui Mugur Cozmanciuc, vor fi instituțiile care vor avea un parteneriat clar cu Comisia Europeană, Parlamentul European, pentru ca fondurile pentru Autostrada Unirii, Suceava – București, Bacău – Brașov să fie atrase rapid. Și pentru cele 3 culoare care vor conecta Piatra Neamț de Bacău, Roman și Târgu Neamț se vor accesa bani europeni. Acest triunghi Piatra Neamț – Roman – Târgu Neamț va defini în următorii ani dezvoltarea județului prin parcuri industriale și tehnologice pentru industria IT&C și cea inovativă. Așa vom crește calitatea vieții în Neamț. Rareș va fi un vehicul și un susținător al acestor proiecte, este garantul că vor fi realizate și ofer un orizont de timp: 2026 va fi anul maximal în care aceste proiecte vor fi realizate. Suntem obișnuiți să ne respectăm cuvântul. Dezvoltarea infrastructurii feroviare se va face tot cu fonduri europene. Fără aceste puncte nu vom putea vorbi de o dezvoltare a județului. Neamț este acum blocat și izolat, iar realizarea acestor proiecte va pune județul pe harta Europei, devenind un pol de dezvoltare și o căutată destinație turistică. Vrem să promovăm traseelor turistice și prin intermediul trenului tradițional mocănița. Este un exemplu de succes în alte locuri din România și din Europa. Mediul privat va administra acest traseu, iar rolul nostru va fi acela de a facilita acest factor de dezvoltare.

Am un mesaj de transmis domnului Ionel Arsene, căruia i-am spus să aibă o campanie civilizată, fără atac la persoană. Să avem puterea să acceptăm caracteristicile care ne definesc. Am un mesaj pentru el și dacă va avea înțelepciunea să îl înțeleagă, îl va înțelege. Eu nu mă ascund în spatele unor măști sau persoane:

”Ionele dragă, am văzut că ți-ai tras cuc, nu mă refer la ceasul de pe perete care ticăie. Te sfătuiesc să te gândești bine: oare ce ai făcut când erai tânăr? Nu vei găsi răspunsul în DEX, așa că gândește-te bine. Nu am atacat niciodată un membru al familiei vreunui contracandidat. Asta arată disperare, despotism în gândire, atitudine pe care o să o oprim pe 27 septembrie. Pe 28 va fi predarea de gestiune, pe 27 va fi darea de seamă. Gândește-te bine că suntem cu ochii pe tine!”

Dacă vă gândiți că noi în Neamț am încurajat migrația vreau să vă spun ceva. Primarul de la Bicaz Chei este un om respectat, dar când a văzut că PSD-ul a vrut să dea Cheile Bicazului, să le cedeze prin neprezentare – a avut de ales între a respecta jurământul, țara, onoarea sau să rămână captiv acestui partid care a vrut să dea Cheile Bicazului. Instanța a îndreptat asta, iar prefectul George Lazăr a mers la fiecare termen, în timp ce CJ, condus de Arsene, nu a trimis niciodată întâmpinări. Colegul de la Ștefan cel Mare – care a atras fonduri europene de 6 ori mai mult decât Consiliul Județean Neamț – a înțeles că nu are cum să se dezvolte acolo și trebuie să plece definitiv. Vă spun o intimitate: colegii de la Timișești și din Alexandru cel Bun au văzut o latură a unor abuzuri, iar când sondajele de opinie au arătat că PSD pierde, au ales să plece, să arate că abuzurile trebuie să înceteze.

Andrei Carabelea – candidatul PNL la primăria Municipiului Piatra Neamț

Sunt onorat să îi am alături pe cei doi. Rareș Bogdan m-a inspirat prin modul în care vorbea despre patriotism, de dragoste de țară. Cred că trebuie să ne lăsăm inspirați de astfel de sentimente. Cu toții trecem printr-o perioadă dificilă, să privim înainte. În ultimele săptămâni am fost pe stradă și împreună cu colegii mei am exerciții de smerenie ascultând problemele oamenilor care, din păcate, nu mai cred nimic din ce le spun politicienii. Dacă ne uităm la promisiunile din 2016 vedem că, azi, nimic nu s-a realizat. Primarul a promis că face platou pietonal, că va face investiții de 4 milioane de euro – a atras zero. A promis că reabilitează blocuri – nu s-a reabilitat nimic. A promis 18 kilometri de pistă pentru biciclete… Nimic din ce a promis nu a realizat. Cum să asculte oamenii dacă cineva i-a trădat? V-ați simțit trădați? Și eu și colegii mei ne-am simțit trădați, deoarece nu și-a respectat cuvântul. A promis un oraș de 10 plus și ne lasă unul de nota 2. Să nu ne lăsăm amăgiți. Gata cu resemnarea! Piatra Neamț trebuie să intre într-o zonă de creștere, de dezvoltare. Alături de Mugur Cozmanciuc vom deschide municipiul și județul spre dezvoltare. Vă chem pe toți ca pe 27 să mergeți la vot, să dați un vot informat, un vot pentru PNL!

