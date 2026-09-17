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Rar se poate vedea așa ceva! Cu bicicleta în masivul ce străjuie Neamțul, pe scările ce duc la Vârful Toaca

de Sofronia Dan

Ce minuni mai fac munțomanii noștri? Cu bicicleta pe Ceahlău! Voi ați avea acest curaj?”. Acestea sunt cuvintele ce însoțesc o postare de pe Grupul Frumusețile Neamțului, în care un turist este surprins într-o ipostază extrem de rară. Montaniardul a fost fotografiat în timp ce urca o porțiune finală a scărilor ce duc pe al doilea vârf ca înălțime din masiv, Toaca – 1.904 metri.

Nu escalada treptele ca majoritatea celor ce ajung aici, ci având în spate o bicicletă. Iar ceea ce a făcut acest turist poate fi considerat a fi un gest temerar, având în vedere că parcurgerea respectivelor trepte, după un urcuș pe potecile alpine până la baza lor, reprezintă un calvar pentru mulți, dat fiind efortul consistent depus.

La întrebările din postare, dar mai ales la ultima – „Voi ați avea acest curaj?”, comentariile sunt savuroase: „E mic copil: eu am urcat cu sotia!”, „În cârcă?”, „Merită încercat. Adrenalină să fie!!!”, „Am urcat cu o bicicletă Pegas pe Ceahlău prin 86-87. Bine, mai mult am cărat-o în spate până pe platou la Cabana Dochia”, „Cine are curaj, are. Unii abia se urcă pe ei înșiși pe munte și pe acele scări!”.

Alta „sună” astfel: „Dacă omulețul este în putere și are acest curaj, nu văd de ce să nu plimbe și el bicicleta, că doar și bicicleta îl plimbă pe el peste tot. Deci, dacă se poate, merită încercat. În altă ordine de idei, cred că nu a avut cum lăsa bicicleta la baza treptelor și ca să nu rămână fără ea, a preferat să o ia în spate”.

Alte comentarii sunt la fel de hazoase: „Curaj? Să îmi car bicicleta pe scări în spate?”, „Așteptăm pe Toaca concerte de pian, un DJ , ATV-uri și nu în ultimul rând măcar un SUV”, „Avem, păi nu avem noi? (autorul comentariului a atașat și o fotografie cu o altă bicicletă pe munte – n.red.)”, „Am urcat și din Stănile acu 12 ani și din Durău acu 8 ani, la coborâre e mai fain, mai ales bucata de sub Toaca până pe platou”.

Din toamna anului 2018, accesul spre cota 1.904 este facilitat de scările menționate, o structură metalică, care au nu mai puţin de 519 trepte. Este formată din 60 de tronsoane, plecând din apropierea Staţiei meteo, de la altitudinea de 1.771 de metri. A fost o investiţie de aproximativ 100.000 de euro, fondurile fiind alocate din bugetul Consiliului Judeţean Neamţ.

Dan Sofronia

FOTO: Facebook Frumusețile Neamțului/ Răzvan Chiriac

Autor:

Sofronia Danhttp://zch.ro
Reporter cu 30 de ani de experiență, lucrează în mass-media din 1996, debutând la Monitorul de Neamț. A mai scris pentru cotidianele Evenimentul Zilei București și Adevărul. De câteva luni își desfășoară activitatea la Mesagerul de Neamț și Zch.ro. Este specializat în domeniile politică, administrație, social/actualitate, justiție, eveniment, sport.
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