RAR: Cum montezi legal o instalație GPL și ce riscuri ai dacă sari peste reguli

Registrul Auto Român atrage atenția asupra pașilor obligatorii pentru montarea unei instalații GPL pe autoturisme, subliniind că orice abatere de la procedură poate aduce sancțiuni serioase pentru șoferi.

Potrivit RAR, în România sunt acceptate doar instalațiile GPL certificate de instituție, iar montajul acestora trebuie realizat exclusiv în unități autorizate. După instalare, proprietarul vehiculului este obligat să se prezinte, cu programare, la o reprezentanță RAR pentru înscrierea modificării în cartea de identitate a vehiculului (CIV).

Pentru această procedură sunt necesare mai multe documente: certificatul de garanție al instalației, declarația de conformitate emisă de service-ul autorizat și manualul de utilizare. În plus, actele trebuie să conțină datele de identificare ale mașinii, ale instalației și ale unității care a efectuat montajul. La RAR, vehiculul este supus unei verificări tehnice pentru a se stabili dacă instalația a fost montată corect și dacă respectă normele privind emisiile, atât pe benzină, cât și pe GPL.

Reprezentanții instituției avertizează că nu vor fi omologate instalațiile montate în service-uri neautorizate sau cele realizate cu componente improvizate. După finalizarea procedurii la RAR, șoferii trebuie să se adreseze și Direcției Regim Permise și Înmatriculări pentru actualizarea certificatului de înmatriculare.

Atenție însă: conducerea unui autovehicul cu instalație GPL neomologată poate duce la reținerea talonului, amendă și chiar suspendarea permisului de conducere.

editor
editor
Avioane militare survolează Moldova: demonstrații aeriene și campanie de recrutare pentru tineri

