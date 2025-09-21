RAR anunță o secțiune dedicată campaniilor de rechemare

Registrul Auto Român anunță crearea unei secțiuni dedicată campaniilor de rechemare, aceasta adresându-se posesorilor de vehicule care pot verifica rapid, online, dacă mașina lor este vizată. „Știi dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare? Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) am creat secțiunea „Campanii de rechemare” pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de vehicule cu o soluție pentru verificarea existenței campaniilor de rechemare pentru respectivele mărci sau modele. Această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide”, anunță Registrul Auto Român.

Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare, dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. Pentru aceste cazuri RAR a adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor. „Scopul realizării acestei secțiuni este de a îndruma deținătorii de vehicule să adopte o atitudine proactivă și să verifice din propria lor inițiativă existența campaniilor de rechemare demarate de diferiții producători de mașini. Pagina va fi constant actualizată, pe măsură ce vom identifica noi mărci auto sau în cazul mărcilor pentru care producătorul nu a pus încă la dispoziție un website pentru verificarea campaniilor de rechemare”, mai arată sursa citată.

Reparațiile și activitățile necesare remedierii unei neconformități dintr-o campanie de rechemare sunt efectuate gratuit, suportate de producătorul mărcii, dacă operațiunile vizează exclusiv componenta pentru care s-a inițiat campania. Recomandarea specialiștilor RAR este ca posesorii de mașini să nu ignore posibilitatea ca vehiculul lor să fie inclus într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică pare nesemnificativă (amănunte aici www.rarom.ro ).

FOTO: Registrul Auto Român

(G. S.)