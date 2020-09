De-a lungul întregului meu mandat de primar, principala preocupare a administraţiei pietrene a fost creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort pentru fiecare cetăţean al oraşului. Am căutat, în permanenţă, să dezvoltăm oraşul, să îmbunătăţim calitatea serviciilor publice şi să menţinem un dialog eficient cu cetăţenii. Pentru noi este foarte important ca fiecare pietrean să se simtă respectat, să simtă că are un partener de nădejde în Primăria Piatra-Neamţ. Am pornit de la implementarea normalității în administrație și am ajuns la performanță în administrație. Performanță care înseamnă o adminstrație modernă, aflată alături de pietreni, care își desfășoară activitatea în interesul cetățenilor și care contribuie decisiv la dezvoltarea orașului și la bunăstarea locuitorilor comunității noastre.

Sunt trei elemente fundamentale pe care le-am realizat în actualul mandat de primar:

Eliminarea riscurilor financiare, asigurarea stabilității bugetare și reducerea poverii datoriilor istorice. 324 de milioane de lei datorii la preluarea mandatului de primar, 152 de milioane lei acum.

Am semnat contractele de finanțare nerambursabilă pentru un număr de 26 de proiecte europene însumând 53.5 milioane de euro, care sunt în procedură de implementare, se vor demara lucrările fizic în oraș la începutul anului viitor și au termen de finalizare maxim în anul 2022.

Deschiderea primăriei către cetățenii orașului, implicarea pietrenilor în luarea deciziilor majore pentru comunitate și transparență în activitatea administrației publice locale.

Prin susținerea dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc, am preluat în urmă cu patru ani mandatul de primar al acestui oraș. Am fost într-un dialog permanent cu dumneavoastră, la primărie, pe stradă sau în mediul online. Am început digitalizarea administrației publice locale și am dezvoltat căi moderne de comunicare cu cetățenii orașului. De altfel, v-am demonstrat că opinia dumneavoastră contează și v-am implicat în deciziile majore ale comunității noastre, inclusiv la începutul fiecărui an, atunci când se stabilea bugetul anual, prin organizarea de consultări și dezbateri publice. Un oraș este ca o gospodărie. Întotdeauna mai este ceva de făcut, mai este ceva de reparat sau de construit.

În ceea ce mă privește, rămân același om pe care-l cunoașteți. Deschis pentru dialog, pentru a vă asculta problemele și a mă strădui să le rezolv. Ne vom întâlni în continuare nu doar la primărie, ci și în parc, pe stradă sau la cumpărături, dornic să vă cunosc pe fiecare în parte. Vreau să fiu în mijlocul oamenilor și nu deasupra lor. Voi continua să fiu primarul fiecăruia dintre dumneavoastră, într-un oraș în care să domine o atmosferă de colaborare și respect. Un oraș în care normalitatea să însemne performanță, dialog și corectitudine.

Cu respect,

Dragoș Chitic

Primarul Municipiului Piatra-Neamț