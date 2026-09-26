Raportul Pisa. Temele pentru acasă îi copleșesc pe elevi: trei sferturi dintre ei cer ajutorul, iar unii le fac cu A.I.!

Datele din Raportul PISA pe anul 2025 relevă faptul că un procent îngrijorător, 75% dintre elevii români, cer ajutor profesorilor sau colegilor atunci când temele pentru acasă devin dificile. Tema pentru acasă, dată la fiecare disciplină în parte, este cea mai frecventă formă de învățare utilizată în educația din lumea întreagă. Cadrele didactice din țara noastră ar trebui să țină cont de un set de reguli, atunci când le dau elevilor teme pentru acasă, acestea fiind stabilite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Principalele reguli stabilite prin Ordinul de Ministru din 2025 sunt următoarele:

Timp maxim alocat 2 ore: pentru învățământul primar și gimnazial, timpul total necesar efectuării temelor obligatorii nu poate depăși 2 ore . Pentru învățământul primar, limita este adesea mai mică în funcție de clasă.

pentru învățământul primar și gimnazial, timpul total necesar efectuării temelor obligatorii . Pentru învățământul primar, limita este adesea mai mică în funcție de clasă. Fără teme în vacanțe: regula generală interzice profesorilor să dea teme obligatorii în perioada vacanțelor. Orice temă primită în vacanță are exclusiv caracter suplimentar și facultativ .

regula generală interzice profesorilor să dea teme obligatorii în perioada vacanțelor. Orice temă primită în vacanță are exclusiv . Temă de sinteză unică pe modul: la o singură disciplină, profesorul poate acorda maximum o temă amplă/de sinteză pe parcursul unui întreg modul de învățare.

la o singură disciplină, profesorul poate acorda pe parcursul unui întreg modul de învățare. Diferențierea temelor: ordinul introduce clar noțiunea de temă obligatorie (de nivel mediu, pentru toată clasa) și temă suplimentară (facultativă, pentru performanță sau recuperare).

Raportul PISA 2025: o treime dintre elevii din Europa renunță la temele lungi!

Procentul ridicat din România arată că elevii încearcă să depășească obstacolele apelând la cei din jur, dar problema temelor prea lungi nu este una doar a educației din țara noastră.

Potrivit aceluiași raport, aproximativ o treime (33%) dintre elevii din țările OCDE declară că renunță complet să-și mai facă temele dacă acestea sunt prea lungi.

Revenind în țara noastră, cât privește partea de conștientizare, un procent de 61% dintre elevii români au o „mentalitate de creștere”, adică au convingerea că inteligența poate fi dezvoltată, procent cu 8% sub media OCDE, de 69%.

„În România, 40% dintre elevi au raportat că utilizează chatboturi bazate pe IA ca sprijin pentru învăţare cel puţin o dată pe săptămână (media OCDE: 46%). Elevii utilizează frecvent IA şi pentru documentarea preliminară asupra unui subiect nou (România: 33%; media OCDE: 31%), pentru rezumarea unui text pe care trebuiau să îl citească (România: 31%; media OCDE: 30%) şi pentru redactarea textelor pentru sarcini scrise (România: 33%; media OCDE: 29%)„, a mai subliniat raportul PISA.

O educație obositoare și… obosită!

Revenind la regulile stabilite privind temele pentru acasă, ordinul citat vorbește și despre o monitorizare riguroasă. Mai exact, profesorii diriginții de la clasă au obligația de a strânge feedback de la elevi și părinți pentru a monitoriza dacă profesorii depășesc volumul maxim de teme, raportând eventualele abuzuri directorului școlii.

Însă, în practică, asociațiile de părinții ridică semne de întrebare referitoare la această monitorizare, în condițiile în care tot mai mulți elevi se plâng că sunt obosiți și că cerințele pentru acasă, pe marea majoritate a materiilor, depășesc 5-6 ore în total/zi. Astfel încât, elevii petrec între 4 și 6 ore pe zi la cursuri și încă atâtea ore acasă, pentru a-și face temele pentru a doua zi.

Elevii care vor să facă performanță ajung să sacrifice din timpul odihnă pentru a avea timpul necesar să parcurgă nu numai temele pentru acasă, ci și studiul mai aprofundat la materiile la care optează să meargă la concursuri și olimpiade școlare.

De partea cealaltă, cadrele didactice se plâng de stresul și de oboseala cronică ce se instalează în activitatea de predare, în situația în care norma didactică a crescut, numărul de elevi pe clasă a crescut, cerințele referitoare la o zi de muncă devin din ce în ce mai copleșitoare.

În raportul PISA 2025 se mai arată că doar 53% dintre elevii de la noi se declară perseverenți în a-și face temele, atunci când acestea sunt prea lungi și obositoare, restul preferă să renunțe sau apelează la asistenții de Artificial Inteligence, uneori chiar cu…acordul părinților.

Angela Croitoru