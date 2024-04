0:00

De departe, surpriza politică în comuna Bălțătești este candidatura lui Radu Răducu, la funcția de primar la Bălțătești din partea PSD.

De loc din satul Valea Seacă, Radu Răducu este de profesie cadastrist, și este de mulți ani angajat la primăria Grumăzești. Soția sa este Anca Radu, profesor la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”.

Daniel Harpa, președintele PSD Neamț: „În timp ce majoritatea localităților din Ținutul Zimbrului se dezvoltă frumos, Bălțătești stă pe loc. Radu Ioan Răducu s-a săturat să mai aștepte după alții. A făcut un pas în față: vrea să se implice pentru a îmbunătăți traiul oamenilor din comuna lui natală. Știe ce are de făcut- a învățat administrație de la domnul Matasă, primarul gospodar al comunei învecinate, Grumăzești.

Știe că lucrurile se fac în echipă, și a ales-o pe cea câștigătoare la nivel județean. Este un om demn. Vom face lucruri frumoase împreună!

Spor la treabă, mult succes, Răducu!”

„Am intrat în cursă pentru a-mi dezvolta comuna natală. Fiind stațiune balneară de interes local, are un potențial enorm, din păcate neexploatat. Știu că, împreună cu președintele Daniel Vasilică Harpa la conducerea Consiliului Județean Neamț, și cu sprijinul Partidului Social Democrat, voi reuși!„, spune Radu Răducu, candidatul PSD pentru funcția de primar al comunei Bălțătești.