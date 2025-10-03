Radu Firăstrău îi răspunde ministrului Rogobete: DSP Neamț nu a dat aviz negativ pentru spitalul nou

Joi, 3 octombrie, ministrul Rogobete a ieșit „public”, pe Facebook, lansând acuzații dure la adresa conducerii DSP Neamț. Ministrul Sănătății a spus că „Direcția de Sănătate Publică Neamț a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Județean Neamț și, mai mult, a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie” și a spus că îl va demite pe directorul executiv al instituției, Radu Firăstrău.
Replica conducerii DSP Neamț a venit în această dimineață și o puteți citi integral mai jos.