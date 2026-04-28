Puternic incendiu la Roznov – o casă a fost distrusă de foc

Un puternic incendiu a afectat o locuință din orașul Roznov, cel mai probabil flăcările fiind generate de burlanul de fum neprotejat termic. Evenimentul nedorit a avut loc pe 27 aprilie și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, fiind înregistrat în dispeceratul ISU Neamț la ora 19:40. Salvatorii au solicitați pe strada Trandafirului, la un imobil cu etaj. Au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea salvatorilor incendiul se manifesta generalizat la acoperișul și etajul casei, existând posibilitatea propagării la întreaga construcție dar și la alte anexe gospodărești din vecinătate. Până la finalul intervenției focul a mistuit acoperișul construit din lemn și acoperit cu tablă pe o suprafață de 250 mp și bunurile din camerele aflate la etajul casei – obiecte de mobilier, materiale textile, articole de uz casnic, tâmplăria aferentă ușilor și ferestrelor și altele. „Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic cauzat de un burlan de fum neprotejat termic față de materialele combustibile”, conform ISU Neamț. Din fericire nu au fost victime, dar pagubele materiale sunt considerabile.

FOTO ISU Neamț