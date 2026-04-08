Punct final în procesul plasatorilor de valută falsă

Magistrații din cadrul Curții de apel Bacău s-au pronunțat în dosarul grupării acuzată de falsificare de monedă și plasare de euro contrafăcuți (amănunte aici). Pentru unul dintre acuzați pedeapsa a fost redusă de la 3 ani și 4 luni de închisoare în regim de detenție la 3 ani, în aceleași condiții. Pentru ceilalți patru făptași apelul a fost respins ca nefondat fiind păstrate dispozițiile Tribunalului Neamț prin care unul dintre bărbați a fost condamnat la o pedeapsă cu suspendare, restul sancțiunilor fiind cu executare (amănunte aici). Decizia instanței de apel din 7 aprilie este definitivă.

Totul a început în urmă cu aproximativ trei ani, iar pe 30 mai 2023 DIICOT anunța 19 percheziții domiciliare în județele Neamț, Iași și Galați într-un dosar penal cu acuze de grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, falsificare de monedă și punerea în circulație de valori falsificate. Faptele ar fi avut loc în perioada ianuarie – februarie 2023 când pe piață au ajuns mai multe bancnote falsificate din cupiura de 50 și 100 de euro. „Grupul infracțional ar fi indus în eroare, cu ocazia încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare mai multe persoane vătămate, reușind plasarea a peste 72.000 de euro, în bancnote contrafăcute”, anunța Poliția Neamț (amănunte aici)

Falsurile erau foarte bine realizate astfel încât erau greu de depistat chiar și de către cunoscători. În urma perchezițiilor imobiliare au fost găsiți peste 100.000 de euro măsluiți dar și alte bunuri importante pentru anchetă între care telefoane mobile și alte documente. Doi dintre făptași au fost găsiți la domiciliile din Dulcești, iar pe 7 aprilie au fost conduși la Penitenciarul Bacău pentru executarea pedepselor de 3 ani, respectiv 3 ani și 8 luni de închisoare.