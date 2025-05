SC Publiserv SA, societatea Consiliului Local Piatra-Neamț, care se ocupă de salubrizarea străzilor orașului, în baza unui contract de delegare, a transmis primăriei o adresă prin care solicită modificarea acestuia. Societatea susține că „este iminentă depășirea cantității de deșeuri colectate estimate inițial, de 700 de tone/an, rezultate în urma activității de gestionare a coșurilor de gunoi stradale și propune majorarea acestei cantități la 1.100 de tone/an”.

Creșterea cantității de gunoi produsă pe străzile din oraș este de peste 63% față de evaluarea inițială. Din punct de vedere financiar, majorarea va fi de aproximativ 1,2 milioane de lei față de contractul inițial, acesta ajungând la 38,8 milioane de lei.

„Noi am estimat inițial, în baza unor calcule, cantitatea de 700 de tone/an deșeuri colectate din coșurile de gunoi stradale. Însă am constatat că deja mai avem câteva tone în acest moment și ajungem la această cantitate. Am făcut o nouă estimare, de 1.100 de tone/an, dar aceste calcule nu pot fi foarte exacte. Vine căldura, ies mai mulți oameni, la plimbare pe străzi. Vara, când plouă, gunoiul colectat fiind ud cântărește mai mult, iarna situația este asemănătoare. Oricum, dacă va fi cazul, vom mai cere o nouă modificare”, ne-a declarat Cosmin Cristian Miloiu, directorul adjunct al Publiserv SA.

Angela Croitoru