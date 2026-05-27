PSD și AUR, tot mai apropiați: legea care blochează vânzarea companiilor de stat până în 2027, adoptată în Parlament

O nouă dovadă că PSD și AUR se simt tot mai confortabil în aceeași direcție politică a venit miercuri din Parlament, unde a fost adoptată legea care interzice vânzarea acțiunilor deținute de stat la companii până la 31 decembrie 2027.

Proiectul, inițiat de senatorul PSD Daniel Zamfir, a trecut de Camera Deputaților cu 178 de voturi „pentru”, într-un context în care opoziția a acuzat o alianță de facto între PSD și AUR pe teme economice sensibile.

Legea prevede că statul nu mai poate înstrăina acțiuni la companii și societăți naționale, la bănci sau la orice altă firmă unde este acționar, indiferent de pachetul deținut. În plus, sunt suspendate toate procedurile de vânzare aflate deja în derulare.

Există totuși excepții: pot fi vândute participațiile la companii aflate pe pierdere de cel puțin cinci ani sau în insolvență, precum și cele sub pragul de 5 milioane de lei.

Deși susținătorii proiectului invocă „protejarea interesului național”, criticii spun că adevărata miză este păstrarea controlului politic asupra companiilor de stat. Parlamentari din opoziție au vorbit deschis despre o apropiere tot mai evidentă între PSD și AUR, unite în jurul unui discurs economic suveranist și anti-privatizare.

„Nu este despre protejarea statului, ci despre protejarea rețelelor de influență”, au susținut reprezentanții USR și PNL, care au acuzat caracterul populist al legii și posibile probleme de constituționalitate.

Adoptarea acestui act normativ vine într-un moment în care relația dintre PSD și AUR pare să se consolideze prin voturi comune pe proiecte-cheie, alimentând speculațiile privind o colaborare politică tot mai strânsă.

Legea urmează să producă efecte până la finalul anului 2027 și ar putea bloca temporar orice plan major de listare sau privatizare a companiilor de stat.