PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură intitulată „STOP Planului Bolojan” a fost depusă în Parlament. A fost semnată de parlamentari ai PSD (partid care avea membri în cabinetul Bolojan până acum câteva zile), AUR, PACE și Întâi România.

Moțiunea de cenzură aduce trei acuzații principale premierului Ilie Bolojan:

Executivul ar plănui să „ înstrăineze active strategice, fără consultare în Coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată!. (…) Pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale.” Textul merge chiar mai departe acuzând premierul de „subminare a economiei naționale”.

Măsurile de austeritate și criza economică: „ Deşi vă pretindeţi un mare liberal, aţi votat liniştit de două ori înjumătăţirea pragului pentru microîntreprinderi, eliminarea facilităţilor în IT, construcţii şi agricultură, şi creşterea TVA la 21%. Aţi luat totul de la cetăţenii şi de la antreprenorii români, fără a reduce în vreun fel cheltuielile statului şi fără a impune o disciplină fiscală multinaţionalelor, care continuă să-şi externalizeze profiturile ", arată textul moțiunii inițiate de PSD și AUR.

Discursul catalogat de inițiatori ca fiind „de sorginte nazistă" a lui Ilie Bolojan când acesta a vorbit despre „șobolanii care rod din cămara statului".

Moțiunea este semnată de 251 de parlamentari, a informat George Simion, liderul AUR, mai multe decât cele 233 de care este nevoie pentru ca moțiunea să treacă prin Parlament și Guvernul să fie demis.

În aceste condiții, se pare că este doar o problemă de timp până când Ilie Bolojan va pierde fotoliul de premier. Deocamdată nu au fost date publicității care sunt soluțiile pentru ieșirea din această criză politică.

Potrivit art. 113 alin. (3) din Constituția României, „moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în ședința comună a celor două Camere.”