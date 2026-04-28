POLITICAACTUALITATEStiri fierbinti

PSD pierde un senator: Victoria Stoiciu de la Vaslui și-a anunțat demisia din partid

PSD a format o alianță, temporară și de conjunctură spun vocile de la vârful partidului, cu cei de la AUR pentru a susține o moțiune de cenzură comună împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan și din care social democrații au făcut parte.

Declanșarea acestei crize politice are însă și unele consecințe în interiorul partidului. Virginia Stoiciu, senatoare aleasă pe listele partidului în Vaslui și-a anunțat astăzi, 28 aprilie, demisia din PSD.

Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moţiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea şi direcţia actuală a partidului au intrat pe contrasens total. Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să menţină forţele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem", a postat Virginia Soiciu pe Facebook.

 

Autor:

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Ultima ora

ACTUALITATE

EDUCATIE

SOCIAL

EVENIMENT

POLITICA

Categorii