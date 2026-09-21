PSD nu va vota guvernul Siegfried Mureșan. Criza guvernamentală se prelungește în România

Un posibil cabinet format de Siegfried Mureșan, europarlamentarul PNL propus ca premier de președintele Nicușor Dan, nu va fi votat de membrii Partidului Social Democat. Aceasta a fost decizia luată de conducerea PSD la o întrunire care a avut loc luni, 21 septembrie 2026.

„Tot ce a făcut Siegfried Mureșan în aceste zile demonstrează că nici măcar nu-și dorește să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust. PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. PSD a decis să nu voteze guvernul Bolojan 2.0”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele social-democraților.

Neavând susținerea PSD și AUR, guvernul Mureșan nu are șanse să treacă de votul în Parlament, fiind sprijinit doar de reprezentanții PNL, USR și UDMR. Chiar și așa, eurodeputatul a anunțat că intenționează să formeze un cabinet și va participa la ședința de vot a camerelor reunite.

Siegfried Mureșan a fost propus ca premier de către președintele Nicușor Dan, iar de pe 21 septembrie are 10 zile la dispoziție (dacă nu intervine altceva), pentru a nominaliza miniștrii săi, urmând apoi ca respectivii să fie audiați în plenul reunit.

În acest moment, un posibil guvern condus de europarlamentarul liberal mizează pe voturile de la PNL, USR, UDMR și ale minorităților naționale, adică 187 de parlamentari. Prea puțin pentru a fi investit, mai trebuind 46 pentru a „trece”. Criza politică din țară a început pe 5 mai 2026, când guvernului condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE.

Dan Sofronia