Partidul Social Democrat – organizația Neamț, alături de PNL-UDMR și minoritățile naționale, are un obiectiv esențial pentru alegerile prezidențiale din 4 mai 2025: victoria lui Crin Antonescu – un lider cu experiență și viziune, capabil să inspire și să unească. Alianța România Înainte (A.RO), din care face parte și PSD, susține un proiect serios pentru viitorul țării. Crin Antonescu este omul capabil să ducă acest proiect mai departe, să asigure stabilitate și să ne reprezinte cu demnitate pe plan internațional. În contextul politic actual, oricine altcineva ar ieși președinte va arunca România în haos!

”Eu, în calitate de președinte al PSD Neamț, consider că România are nevoie de un președinte care să aducă echilibru, să unească oamenii și să lupte pentru interesele românilor cu responsabilitate și viziune. Din acest motiv, susțin candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. Crin Antonescu este un lider cu experiență, un om de caracter, care a demonstrat că își respectă principiile și că poate conduce fără compromisuri care să afecteze interesul național. România are nevoie de un președinte care să înțeleagă realitățile oamenilor, să promoveze unitatea și să sprijine măsuri concrete pentru dezvoltare economică și socială. Crin Antonescu va câștiga. Iar noi, la Neamț, ne asigurăm că victoria va fi una categorică”, a declarat Daniel Vasilică Harpa, președintele PSD Neamț.

”România are nevoie de un conducător ferm, cu viziune clară! Nu putem risca să avem în fruntea țării un președinte extremist, care ar ar izola țara! În ultimii ani s-a construit într-un ritm alert. Sunt în derulare proiecte mari de infrastructură. Avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de un președinte cu susținere politică în Parlament și în Guvern, care să poată realiza tot ceea ce promite în campania electorală. Și acesta este Crin Antonescu! Noi, la Neamț, ne mobilizăm pentru a-i asigura succesul în această bătălie electorală!”, a declarat prim-vicepreședintele PSD Neamț, Ciprian Șerban, președinte al Camerei Deputaților.

”Crin Antonescu este unul dintre puținii oameni politici care au demonstrat consecvență și principialitate într-o carieră marcată de momente-cheie pentru România. Alianța România Înainte (A.RO), din care face parte și PSD, propune un proiect solid, centrat pe dezvoltare echilibrată și bunăstare economică. Pentru ca acest proiect să devină realitate, este nevoie de un om care înțelege profund mecanismele statului și care poate face față provocărilor politice interne și externe. România și-a câștigat un loc important în Europa și în lume, iar direcția pe care o vom alege acum va influența poziția noastră pe termen lung”, menționează senatorul Adrian Păduraru.

”Ca primar cu experiență în administrația publică, știu că orice proiect pe care ni-l propunem și vrem să-l derulăm, are nevoie de susținere. De un cadru politic stabil. Dezvoltarea comunităților noastre are nevoie de predictibilitate”, spune Petrică Șchiopu, liderul primarilor PSD Neamț. „Un președinte extremist nu va asigura niciodată această stabilitate. Îl voi vota pe Crin Antonescu pentru că el corespunde valorilor noastre. Sunt zilnic printre oameni și pot să vă spun nu ne plac nici aberațiile așa zis progresiste, nici extremiștii. Suntem creștini și toleranți din tradiție, iar acum avem un obiectiv sigur: un președinte echilibrat, un om cu experiență politică, un om asumat”.

