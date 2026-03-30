PSD își testează forța în Moldova. Liderii din Nord-Est, chemați să decidă dacă partidul rămâne la guvernare

Valentin Balanescu
Reuniunea programată luni, 30 martie, la Bacău, nu este una de rutină pentru social-democrații din regiunea de Nord-Est, ci un moment de test intern pentru direcția politică a partidului. Liderii organizațiilor din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui sunt chemați să transmită un semnal clar conducerii centrale: continuă sau nu PSD în actuala formulă de guvernare.

Întâlnirea, găzduită la Centrul de Afaceri și Expoziții, are loc în prezența președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a ales să consulte direct structurile din teritoriu, într-un moment în care tensiunile politice și presiunile administrative se resimt tot mai puternic la nivel local.

Alături de acesta vor participa membri ai conducerii centrale și ai Guvernului – Claudiu Manda, Mihnea Costoiu și miniștrii Florin Barbu, Florin Manole, Alexandru Rogobete, Ciprian Șerban și Bogdan Ivan – dar și liderii județeni din întreaga regiune.

Dincolo de agenda oficială, întâlnirea are rolul de a măsura starea reală din partid: gradul de susținere pentru Executiv, nemulțumirile din teritoriu și capacitatea PSD de a rămâne coerent într-un context politic complicat. Practic, organizațiile din Moldova devin un barometru pentru deciziile care ar putea urma la nivel central.

Evenimentul se va încheia în jurul orei 12:00, când liderii PSD vor susține o conferință de presă în care vor prezenta concluziile discuțiilor. Dincolo de declarații, însă, mesajul transmis de organizațiile din Nord-Est ar putea cântări decisiv în strategia politică a partidului pentru perioada următoare.

Valentin Bălănescu lucrează în presă din 1990, a fost director și redactor șef la mai multe publicații din Neamț, atât în presa scrisă, la televiziune și radio. Este specializat în special în anchete jurnalistice, pe tematică din județul Neamț, în special din administrație și economie. Este fondatorul grupului de presă Mesagerul de Neamț și protagonistul emisiunii ”Cafeaua de dimineață” care are peste 10 ani de emisie.
