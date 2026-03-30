PSD își testează forța în Moldova. Liderii din Nord-Est, chemați să decidă dacă partidul rămâne la guvernare

Reuniunea programată luni, 30 martie, la Bacău, nu este una de rutină pentru social-democrații din regiunea de Nord-Est, ci un moment de test intern pentru direcția politică a partidului. Liderii organizațiilor din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui sunt chemați să transmită un semnal clar conducerii centrale: continuă sau nu PSD în actuala formulă de guvernare.

Întâlnirea, găzduită la Centrul de Afaceri și Expoziții, are loc în prezența președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a ales să consulte direct structurile din teritoriu, într-un moment în care tensiunile politice și presiunile administrative se resimt tot mai puternic la nivel local.

Alături de acesta vor participa membri ai conducerii centrale și ai Guvernului – Claudiu Manda, Mihnea Costoiu și miniștrii Florin Barbu, Florin Manole, Alexandru Rogobete, Ciprian Șerban și Bogdan Ivan – dar și liderii județeni din întreaga regiune.

Dincolo de agenda oficială, întâlnirea are rolul de a măsura starea reală din partid: gradul de susținere pentru Executiv, nemulțumirile din teritoriu și capacitatea PSD de a rămâne coerent într-un context politic complicat. Practic, organizațiile din Moldova devin un barometru pentru deciziile care ar putea urma la nivel central.

Evenimentul se va încheia în jurul orei 12:00, când liderii PSD vor susține o conferință de presă în care vor prezenta concluziile discuțiilor. Dincolo de declarații, însă, mesajul transmis de organizațiile din Nord-Est ar putea cântări decisiv în strategia politică a partidului pentru perioada următoare.