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PSD intră în guvernul Niculescu cu 11 ministere din 17. Practic, o formulă PSD – Nicușor Dan

editor
de editor

PSD a decis să facă parte din noul guvern condus de Luca Niculescu, urmând să dețină 11 portofolii din totalul de 17, potrivit listei și priorităților prezentate de Sorin Grindeanu.

Restul portofoliilor strategice ar urma să revină unor tehnocrați sau unor persoane agreate de președintele Nicușor Dan. În practică, formula anunțată este cea a unui guvern PSD – Nicușor Dan, cu premierul Luca Niculescu.

PSD intră în guvernul Niculescu cu 11 ministere din 17. Practic, o formulă PSD – Nicușor DanGrindeanu a prezentat zece priorități ale PSD pentru noul Executiv:

  • prezentarea situației reale a deficitului bugetar, înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027, până la 1 noiembrie;
  • semnarea unui memorandum cu mediul de afaceri și sindicatele, pentru predictibilitate fiscală în 2027 și evitarea unor noi creșteri de taxe anul viitor;
  • structurarea și aprobarea rectificării bugetare necesare funcționării statului, până la 1 noiembrie;
  • inventarierea proiectelor finanțate din fonduri europene;
  • operaționalizarea accelerată a tuturor măsurilor din PNRR, până la 15 noiembrie;
  • elaborarea bugetului pe 2027, cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor, până la 1 decembrie;
  • prezentarea măsurilor pentru asigurarea încălzirii în sezonul rece;
  • indexarea pensiilor, inclusiv a pensiilor militare și a celor minime;
  • eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități;
  • comasarea localităților cu până la 1.500 de locuitori și comasarea serviciilor publice.

Miniștrii PSD anunțați pentru Cabinetul Niculescu sunt:

  • Interne, vicepremier – Marian Neacșu;
  • Transporturi – Ștefan Ovidiu Popa;
  • Apărare – Radu Oprea;
  • Muncă – Florin Manole;
  • Mediu – Natalia Intotero;
  • Economie – Daniel Zamfir;
  • Justiție – Radu Marinescu;
  • Sănătate – Alexandru Rogobete;
  • Agricultură – Florin Barbu;
  • Dezvoltare – Alexandru Stoica;
  • Proiecte Europene – Mihai Ghigiu.

Z.C.

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editor
editor
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