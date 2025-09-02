Măsurile privind reforma administrației publice locale nu au făcut partea din pachetele de msăuri pentru care și-a asumat răspundere premierul Ilie Bolojan. Cu toate acestea, negocierile în coaliție privind tăierile de personal în domeniu continuă. De asemenea, continuă și protestele sindicaliștilor din domeniu.

Sindicatul Național SCOR (Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România) anunță într-un comunicat pe site-ul propriu că vor continua acțiuni de protest „până când vom avea o formă rezonabilă și echitabilă a legii”. Comunicatul integral îl puteți citi mai jos.

Comunicatul integral al SCOR

„Am luat act de amânarea unei decizii în coaliția de guvernare pe proiectul de lege privind administrația publică locală.

Nu cunoaștem detaliile deocamdată, dar simplul fapt că PSD nu a putut accepta propunerile dorite de către Guvern ne indică dorința premierului de a impune măsuri excesive, disproporționate și inacceptabile pentru administrația publică a comunelor și orașelor mici.

Confruntați cu o asemenea presiune, vom continua acțiunea de protest din primării, până când vom avea o formă rezonabilă și echitabilă a legii.

Așa cum am solicitat încă din 11 august liderilor naționali și locali ai PSD, ca principal partid ca pondere în guvern, soluția morală, democratică și constituțională este ca această lege să fie adoptată prin dezbatere parlamentară și nu prin asumarea răspunderii guvernului.

Problemele administrației locale sunt atât de complexe, încât nu pot fi tranșate cu satârul, ca la măcelărie, potrivind arbitrar o halcă de 20, 30 sau 45%, ci prin analiză și evaluare onestă, de către parlamentarii care ne reprezintă din toate județele țării.

Personalul angajat al primăriilor comunelor reprezintă 4% din totalul bugetarilor, cu cele mai mici salarii din sistemul bugetar.

De o lună de zile, aproape toate eforturile premierului se concentrează pe noi.

Ceva nu este în regulă, se vede de la o poștă!

Continuăm protestul, ne îndeplinim sarcinile de serviciu, dar refuzăm lucrul cu publicul, care trebuie să înțeleagă că dacă nu e solidar cu noi, vor plăti impozite locale duble, confiscate de guvern la centru, și vor rămâne cu jumătăți de primării în sat!”