Declanșate după ce Guvernul Bolojan și-a exprimat intenția de a aduce modificări în domeniul pensiilor de serviciu, protestele magistraților continuă. Acțiunile revendicative au fost decise de adunările generale ale judecătorilor și procurorilor în ultima decadă a lunii august. Chiar dacă la acel moment Consiliul Superior al Magistraturii a tras un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ, proiectul a fost adoptat. Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat imediat și s-a adresat Curții Constituțională a României, urmând ca judecătorii constituționali să se întrunească pe 24 septembrie.

Toate acestea nu au slăbit determinarea magistraților, iar aceștia continuă protestele declanșate pe final de august. Acțiunea din instanțele și unitățile de parchet din județul Neamț rămâne în vigoare cel puțin până ce se va întruni Curtea Constituțională. „În ce privește Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț este în vigoare hotărârea Adunării Generale a Procurorilor din data de 27 august. Decizia nu are un termen de aplicare și acțiunea continuă până la data de 24 septembrie când va fi ședința Curții Constituționale a României”, a declarat Anca Apostol, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Aceeași situație este și în cadrul judecătoriilor din Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Bicaz unde sunt afișate zilnic lista de ședințe cu precizarea cauzelor care sunt amânate. Singura instanță din județ care nu a aderat la proteste este Tribunalul Neamț. De altfel în toată țara sunt doar trei instanțe care au adoptat această poziție, iar pe lângă Tribunalul Neamț mai este Tribunalul Brașov și Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.

Reamintim că acțiunile au fost declanșate de magistrați după ce a fost prezentat proiectul de lege care prevedea creșterea vârstei de pensionare și limitarea pensiilor la 75% din ultimul salariu net încasat în activitate. Pentru că aceștia nu se pot înscrie în sindicat și în consecință nu pot face grevă, au ales o altă variantă pentru a atrage atenția guvernaților. Judecătorii și procurorii au inițiat proteste prin care activitatea instanțelor și a parchetelor a fost suspendată, cu excepția cauzelor care au caracter urgent. Primii care au dat tonul acțiunilor au fost magistrații din cadrul curților de apel, urmați de cei de la judecătorii și tribunale, parchetele, iar ulterior li s-au alăturat și grefierii (amănunte aici, aici și aici).

