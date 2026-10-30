Protest la Timișești, încheiat cu dosar penal

Un protest desfășurat joi, 29 octombrie, în fața Primăriei Timișești s-ar fi încheiat cu un incident mai puțin obișnuit. Două bannere folosite de un localnic în timpul manifestației ar fi dispărut.

Informația a fost semnalată de un urmăritor al publicației noastre, care ne-a atras atenția asupra incidentului petrecut în fața instituției.

Din informații, bărbatul care organiza protestul ar fi constatat că cele două bannere nu mai sunt la locul în care le amplasase. Acesta a reclamat situația la Poliție, susținând că materialele ar fi fost furate.

Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții IPJ Neamț au confirmat că a fost deschis un dosar penal pentru furt, în urma sesizării făcute de bărbat.