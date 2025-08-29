Actualizare: Mesagerul de Neamț a făcut un scurt sondaj astăzi, la mai multe primării din județ și a descoperit că la majoritatea se lucrează în program normal. Printre acestea se numără: Bicaz, Roznov, Târgu Neamț, Bicaz Chei, Alexandru cel Bun, Oniceni, Ceahlău.

Protest este la Bârgăuani, dar primarul comunei Petrică Șchiopu a oferit mai multe amănunte privind modul de desfășurare a acestuia. Protestul nu presupune închiderea primăriei ci doar că nu există relații cu publicul.

Știre inițială: Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România (SNCR) a anunțat că, începând de vineri, 29 august, primăriile din întreaga țară își vor opri activitatea pe termen nelimitat. Măsura de protest vine ca reacție la Pachetul 2 al măsurilor fiscale pregătite de Guvernul condus de Nicolae-Ionel Bolojan, pentru care Executivul urmează să-și asume răspunderea în Parlament.

Principalele nemulțumiri ale angajaților din administrația locală vizează:

Reducerea numărului de funcționari publici — Guvernul a anunțat o nouă tăiere de 25% din numărul de posturi rămase după o reducere de 10% aplicată anul trecut. Reprezentanții sindicatelor susțin că, în practică, la nivelul comunelor „fiecare al treilea salariat trebuie să plece”.

Tăierea unor sporuri — diminuarea veniturilor pentru funcționarii publici.

Implementarea așa-numitei «jumătăți de funcționar public» — situația în care un funcționar ar urma să deservească două primării, ceea ce ridică probleme de fezabilitate și calitate a serviciilor publice.

Asistenților personali — schimbarea deciziei Guvernului privind asistenții persoanelor cu handicap. Inițial Executivul promisese preluarea cheltuielilor pentru cei aproximativ 60.000 de asistenți; ulterior s-a decis ca aceste costuri să rămână în sarcina primăriilor, ceea ce, potrivit sindicatelor, va duce la dublarea sau chiar multiplicarea semnificativă a cheltuielilor cu salarizarea la nivel local.

SNCR atrage atenția că reducerea personalului din administrația centrală, de 20% conform promisiunilor, trenează, în timp ce măsura aplicată la nivelul comunelor ar afecta exact pe cei mai prost plătiți bugetari. „În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cei mai prost plătiți dintre toți bugetarii”, au transmis reprezentanții sindicatelor.

Ce urmează

Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România a declarat că protestul este pe termen nelimitat, însă nu a detaliat deocamdată etapele următoare sau condițiile în care va relua activitatea. Rămâne de urmărit dacă Executivul va iniția negocieri cu reprezentanții sindicatelor sau va menține asumarea răspunderii în Parlament, ceea ce ar putea accelera adoptarea Pachetului 2 în forma propusă. Tot de urmărit este în ce măsură protestul se va face și în teren, în primării, nu ar fi prima dată când se anunță protest și în realitate nu se întâmplă nimic.

Vom reveni cu actualizări pe măsură ce apar poziții oficiale din partea Guvernului, a parlamentarilor sau a sindicatelor și când se vor cunoaște efectele concrete ale protestului asupra serviciilor publice locale.

Z.C.