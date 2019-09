Elevii nemțeni sunt chemați la protest mâine, 9 septembrie, chiar la festivitatea de deschidere a anului școlar. Cu o seară înainte de a suna clopoțelul, Consiliul Județean al Elevilor Neamț se alătură inițiativei de la București și îndeamnă, printr-o postare pe pagina de facebook, ca toți colegii lor care se simt nemulțumiți să se alăture semnalului de alarmă. Principala nemulțumire nu este fondul clasei, meditațiile, plata paznicilor, lipsa transportului, a apei potabile sau lipsa manualelor pe bănci. Ci obligarea elevilor care vor avea medie de admitere sub 5 să intre direct la școala profesională. „Dacă și tu ești nemulțumit de modificările nefundamentate, făcute de actualii decidenți politici, te invităm să participi și tu la protestul „Doliu pentru educație”. Mâine, la deschiderea noului an școlar, vom purta pe braț o banderolă neagră în semn de „doliu pentru educație”. Este felul nostru de a trage un semnal de alarmă”, spune CJE Neamț. Îndemnul local este argumentat cu un comunicat al Consiliului Național al Elevilor: „Cea mai recentă măsură apărută în sfera educației, prin care elevii care obțin medii sub 5 la Evaluarea Națională sunt repartizați direct în școlile profesionale, este motivul principal care ne determină să ieșim la protest în curtea școlii. Considerăm că propunerea venită din partea Ministerului Educației Naționale anulează eforturile depuse în ultimii ani pentru a crește relevanța învățământului profesional și distrage atenția de la cauzele reale pentru care unii elevi nu au performanțe la examenul de final de gimnaziu: subfinanțarea sectorului educațional, ineficiența actului de predare-învățare, lipsa de incluziune din mediul școlar. Alătură-te protestului nostru, iar luni, când pășești pe poarta școlii, poartă o banderolă la braț sau alt simbol de culoare neagră!”. (C.I.)