În ultimele săptămâni, de când Cristian Popescu Piedone a preluat funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumarului, numărul controalelor la firme a crescut vertiginos.

Astăzi, 15 martie, a venit rândul județului Neamț să fie luat în colimator de agenții ANPC, care au descins în această după amiază la Shopping City Piatra Neamț și, după cum rezultă din imaginile de la fața locului, consecințele se fac deja simțite.

Cristian Popescu Piedone a declarat pentru Mesagerul de Neamț că aceste controale vor continua.

„Suntem într-un tur de 3 zile în Moldova. Am fost în județul Iași, am fost în Suceava și acum am intrat în județul Neamț. Astăzi și mâine stăm în Neamț. Avem sesizări de la consumatori, de la consumatori la Comisariatul județului Neamț privind aurul care s-a constatat că se vinde cu oțel în interior. Avem sesizări pe diverse activități, pe panificație, în special pe produse alimentare, dar nu numai. Ne-au îngropat aceste sesizări și trebuie să le dăm curs atât cât putem. Vom începe cu cele care ni se par cele mai grave, chiar dacă avem 42 de comisariate la nivelul României. E o boală națională, cu cât intri mai profund în inima României, cu atât abaterile sunt mai mari.

În ultimele 3 săptămâni consumatorii au început să prindă curaj, să ne facă sesizări concrete, poze, filmulețe, cu adresele societăților. Inclusiv angajați ai anumitor societăți ne trimit, pentru că s-au săturat de condiții și cum sunt tratați.

ANPC chiar și astăzi se află în două județe de Ziua Mondială a Protecției Consumatorilor, 15 martie. Muncim și muncim cât se poate de mult”.

A.C.