Protecția Consumatorilor Neamț – amenzi de 95.000 înainte de Paște

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț a efectuat verificări în perioada premergătoare sărbătorilor pascale, iar pentru neregulile descoperite au fost aplicate amenzi de 95.000 lei. Acțiunea a vizat comercianți atât din mediul urban cât și din rural, iar la final 8 agenți economici au fost chemați pentru clarificarea situației comerciale. Comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare pentru produse neconforme de circa 1.500 de lei și retragerea temporară la produse cu deficiențe, de aproape 13.000 lei.

Printre neregulile descoperite în magazine se numără nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru sushi, carne tocată și mâncăruri gătite ori comercializarea cărnii de pasăre cu depuneri masive de gheață și a legumelor/fructelor depreciate sau aflate în curs de germinare. În alte cazuri nu erau afișate ingredientele cu efect alergen, în special la produsele vrac, ori nu erau menționați aditivii din produsele de tip fast-food. Au fost găsite ouă vrac fără etichetare de raft conformă, iar la legume nu era indicată țara de proveniență. În unele magazine nu era afișat prețul pe unitatea de măsură la produsele preambalate, de patiserie, ciocolată, dar și la produse nealimentare (vopsele, var) dar au fost descoperite și diferențe între prețul de la raft și cel de la casa de marcat. Comisarii au găsit 56 de bucăți de pigmenți pentru vopsea cu termenul de valabilitate expirat. Au fost descoperite echipamente cu rugină sau depuneri de gheață și reziduuri alimentare.

Simultan cu aceste controale au fost finalizate o serie de verificări care au avut ca obiectiv principal monitorizarea respectării prevederilor legale privind modul de comercializare, prezentare și publicitate a zaharurilor. Au fost controlați 6 operatori economici fiind aplicate două amenzi contravenționale care au totalizat 10.000 lei, plus două avertismente pentru operatorii care au prezentat nereguli ce pot fi corectate operativ. Controlul a vizat o cantitate de 1.828 kg de zaharuri iar produsele care prezentau riscuri pentru consumatori au fost retrase de la comercializare.

Comisarii au descoperit loturi de zahăr cu ambalaje deteriorate, fapt ce a dus la pierderi de conținut și la compromiterea igienei produsului, precum și neafișarea prețului pe unitatea de măsură pentru zahărul ambalat la 500 grame, o practică ce împiedică consumatorul să facă o alegere informată și comparativă. „CJPC Neamț monitorizează constant piața, atât în teren cât și online, pentru a se asigura că actul comercial se desfășoară în condiții de maximă siguranță. Rămânem vigilenți pentru a preveni orice tentativă de fraudare a încrederii consumatorilor” au transmis reprezentanții instituției.

